Les demandes de financement par subventions de l'ARSF pour la recherche et l'éducation financières sont désormais ouvertes

TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) soutient la littératie financière et une meilleure protection des consommateurs grâce à son deuxième programme annuel de demandes de subventions financé par les revenus provenant de procédures d'exécution.

« Alors qu'il amorce sa deuxième année, le programme de financement par subventions de l'ARSF permettra d'avancer encore plus pour aider les consommateurs à mieux comprendre les services financiers qu'ils utilisent chaque jour », déclare Stuart Wilkinson, directeur général de la protection des consommateurs à l'ARSF. « Si vous avez une bonne idée, qu'il s'agisse d'une initiative éducative ou d'un projet de recherche, renseignez-vous sur le programme pour établir votre admissibilité. »

Les organismes sans but lucratif peuvent désormais demander à accéder aux fonds collectés par l'ARSF dans le cadre de mesures d'exécution afin de financer des initiatives éducatives et des projets de recherche.

Le financement par subventions à partir des revenus des procédures d'exécution est également ouvert aux propositions internes de l'ARSF.

Pour obtenir des détails sur le processus de demande de cette année et savoir si votre idée peut être admissible, consultez notre page sur le financement par subventions. La période de candidature fermera le 26 septembre 2025.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonds que nous collectons dans le cadre de mesures d'exécution, veuillez consulter la version actualisée de notre Ligne directrice sur l'utilisation des revenus provenant de procédures d'exécution.

