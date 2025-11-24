Le jury, composé d'experts en architecture, en architecture de paysage et en génie civil, ainsi qu'un membre de l'administration municipale, a conclu que le projet de l'équipe lauréate répond le mieux au programme du concours et aux usages attendus de la future place publique.

De multiples possibilités d'appropriation, en toute saison

La proposition lauréate se distingue par son équilibre entre espaces événementiels et usages quotidiens, affirmant le rôle de la future place publique comme pôle civique et lieu de rassemblement face à la Mairie, aux abords du nouveau complexe aquatique et à quelques mètres de la bibliothèque. L'intégration d'un espace water square et de brumisateurs offre une nouvelle relation avec l'eau, valorisant cet élément naturel et son importance pour la communauté qui est bordée par la rivière des Prairies sur près de 27 km de berges.

« Nous avons choisi de créer une place publique à la suite des crues printanières des dernières années dans notre arrondissement. Ce nouvel espace intégrera des pratiques innovantes d'aménagement en zone inondable, afin de réduire les impacts des crues futures. Il offrira en outre une continuité harmonieuse qui renforcera le sentiment d'appartenance des citoyens et leur plaisir de profiter d'un site à l'image de leurs attentes et aspirations », souligne Dimitios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

« La future place publique s'intégrera aussi à d'autres projets d'envergure qui vont transformer notre arrondissement en termes de mobilité et de durabilité des quartiers, en revitalisant ce secteur, tout en offrant des commodités modernes qui côtoieront des espaces verts », poursuit M. Beis.

Le jury a par ailleurs salué la prestance civique de la proposition et sa capacité d'incarner une place publique dont la population de Pierrefonds-Roxboro pourra être fière.

« Nous avons particulièrement apprécié le concept qui étire le boisé du parc du Millénaire vers l'espace urbain et civique, favorisant une perméabilité de la place et une ouverture accueillante sur le boulevard de Pierrefonds », fait valoir la présidente du jury, Mélanie Glorieux, architecte paysagiste, directrice de projets et associée au sein de la firme Rousseau Lefebvre.

Les travaux devraient débuter au printemps 2027, et le site sera accessible au printemps 2028. Le financement du projet sera assuré par le Programme Décennal d'Immobilisation (PDI) de l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, qui vise à assurer la rénovation d'infrastructures, à répondre aux besoins de la population, et à se mobiliser pour le développement économique, la transition écologique, la mobilité durable, l'habitation, la solidarité et l'inclusion.

Pour plus de détails sur le concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire ainsi le concept lauréat et les propositions des concurrents et finalistes, consultez la page du concours sur le site web du Bureau du design.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Source : Johanne Adam, Chargée de communication, (514) 891-8509, Division des relations avec les citoyens et communications, Direction des relations avec les citoyens, services administratifs et greffe, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Ville de Montréal