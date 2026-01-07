La Ville de Montréal décrète une troisième opération de chargement de la neige de la saison 2025-2026

MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le début de sa troisième opération de chargement de neige de la saison à partir de 19 h ce mercredi 7 janvier 2026 dans tous les arrondissements.

Conformément à la Politique de déneigement, ces opérations doivent être amorcées dans l'ensemble des secteurs au plus tard le jeudi 8 janvier 2026 à 19 h.

Les citoyennes et citoyens sont invités à surveiller les informations auprès de leurs arrondissements et à poser des gestes simples qui permettent d'accélérer les opérations. Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 11 000 kilomètres que compte le réseau municipal.

Mesures pour assurer l'efficacité du chargement :

Un total de 8223 places de stationnement sont disponibles de nuit, entre 21h et 7h;

Un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété;

Une attention soutenue portée aux trottoirs afin de faciliter les déplacements actifs ;

Consignes pour accélérer les opérations de déneigement

Respectez les interdictions de stationnement ;

Dégagez les trottoirs des encombrants et laissez les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain ;

Stationnez votre véhicule parallèlement au trottoir, à 30 cm de ce dernier, et rabattez les rétroviseurs.

Refonte de l'application 311 Montréal

La Ville de Montréal a enrichi son application officielle avec un volet déneigement pour suivre les opérations en temps réel. Auparavant connue sous le nom Montréal - services aux citoyens, l'application s'est modernisée pour devenir 311 Montréal.

Cette application représente une solution technologique officielle et gratuite pour interagir avec la Ville. Les citoyennes et citoyens peuvent télécharger la nouvelle application 311 Montréal sur les plateformes Android et Apple, ou mettre à jour l'ancienne version.

Notons que la refonte de l'application comprend notamment : le service Avis et Alerte pour recevoir les informations et urgences, la carte du déneigement en temps réel ainsi qu'un espace pour signaler des problèmes comme des graffitis, des trottoirs glissants ou des nids-de-poule.

La Ville de Montréal invite également les gens à consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca. Les ressources disponibles inclues :

Carte pour trouver du stationnement gratuit ;

Système INFO-Remorquage qui permet de retrouver un véhicule remorqué ;

Prudence lors des déplacements

Établissez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu'il ait connaissance de votre présence. Gardez en tête que les véhicules de déneigement doivent souvent avancer et reculer pour effectuer leur travail ;

N'oubliez pas que les véhicules de déneigement ont de grands angles morts.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]