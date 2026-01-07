La Ville de Montréal inaugure un nouveau passage à niveau dans le secteur du MIL Montréal

MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré aujourd'hui un nouveau passage à niveau reliant les avenues de L'Épée et de la Gare-de-Triage dans le secteur du MIL Montréal.

Ce nouvel aménagement, universellement accessible, facilitera les déplacements actifs entre les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et d'Outremont dans ce secteur ayant connu une transformation rapide au cours des dernières années.

« L'ouverture de ce passage à niveau reflète notre volonté de faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre vision d'une mobilité accessible, intégrée et sécuritaire pour la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« C'est un moment très attendu pour les citoyennes et les citoyens qui souhaitaient voir le projet du passage de l'Épée se concrétiser depuis au moins 2016. L'aménagement de ce nouveau passage à niveau, reliant le secteur de Nouvel Outremont à Parc-Extension, contribuera non seulement à désenclaver le secteur, mais également à rendre les déplacements plus fluides et sécuritaires entre les deux arrondissements », a ajouté la mairesse de l'arrondissement d'Outremont et responsable de l'habitation et de l'urbanisme, Caroline Braun.

« Aujourd'hui, nous ouvrons véritablement une porte. Ce nouveau lien vient désenclaver un secteur et répondre à une demande exprimée par la communauté de Parc-Extension depuis plus de dix ans. Il facilitera les déplacements des citoyennes et citoyens de Parc-Extension ainsi que des personnes fréquentant le campus MIL, tout en favorisant une mobilité active, sécuritaire et conviviale. Ce passage invite également à découvrir et redécouvrir Parc-Extension, sa vitalité, sa trame culturelle et commerciale unique à Montréal », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

