MONTRÉAL, le 30 juin 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dévoile sa vision pour l'aménagement du parc Mackenzie-King. Situé dans le district de Snowdon, le parc Mackenzie-King est un lieu de rencontre et un espace important pour la communauté du quartier. Les mesures annoncées aujourd'hui visent à en faire un espace qui répond aux besoins de la population, tout en protégeant la biodiversité qui s'y trouve.

Analyse globale du projet

Suite à un processus de consultation citoyenne effectué au printemps ayant suscité l'intérêt de la population, un comité d'experts a remis, lors du conseil d'arrondissement de juin 2023, un rapport comportant plusieurs recommandations quant à l'aménagement du parc Mackenzie-King. Au regard de celles-ci, l'administration de la mairesse Gracia Kasoki Katahwa annonce aujourd'hui sa volonté d'implanter l'ensemble des propositions du comité, et souhaite aller encore plus loin en ajoutant des initiatives de verdissement et de protection de la biodiversité au projet.

Protection et bonification du boisé Dora-Wasserman

Le boisé Dora-Wasserman, qui se trouve dans le parc Mackenzie-King, est l'un des espaces verts les plus importants dans le secteur de Côte-des-Neiges. En ce sens, l'arrondissement entreprendra des démarches pour bonifier et protéger la biodiversité du boisé Dora-Wasserman. De plus, il l'agrandira en verdissant les aires résiduelles à ses abords. Finalement, un jardin d'eau, une infrastructure de gestion écologique des eaux de pluie, sera aménagé sur le site du boisé afin de faciliter le ruissellement des eaux pluviales de manière durable et écologique.

Bonification des aires de détente

Le parc Mackenzie-King est un lieu de rencontre pour plusieurs communautés du quartier. Afin d'offrir une expérience bonifiée aux utilisateur(trice)s du parc, l'arrondissement procèdera à une bonification des aires de détentes grâce à :

- La rénovation du chalet de parc

- L'amélioration de l'expérience dans les aires de détente et de loisir

- L'amélioration du mobilier pour la gestion de matières résiduelles dans le parc.

Un nouveau terrain multisports

Dans une perspective d'équité territoriale, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce installera une nouvelle surface synthétique sur le terrain multisports du parc Mackenzie-King. Ce nouveau terrain synthétique permettra de répondre à la demande de l'association de soccer de CDN-NDG qui désirait depuis longtemps l'ajout d'un deuxième terrain synthétique dans le quartier Côte-des-Neiges. Cet ajout permettra de répondre à la demande croissante d'infrastructures sportives de qualité dans le quartier, en plus de favoriser le développement de sports émergents dans l'arrondissement dont le rugby, l'ultimate frisbee et le flag football. Rappelons que le seul terrain synthétique existant de Côte-des-Neiges, situé au parc Martin Luther-King, ne peut actuellement pas répondre à lui seul aux besoins sportifs de la communauté. L'aménagement d'un terrain synthétique au parc Mackenzie-King ajoutera 90 heures de jeu disponibles par semaine dans Côte-des-Neiges.

Un équilibre entre pratique sportive et protection de l'environnement

Dans un souci d'offrir un environnement vert et agréable aux utilisateur(trice)s du parc tout en permettant une pratique sportive sécuritaire, plusieurs mesures seront prises en amont de l'installation de la surface synthétique.

L'appel d'offres pour la réalisation du terrain synthétique multisports demandera l'utilisation de matières de remplissage organiques;

Les zones de dégagement au pourtour du terrain demeureront en gazon naturel;

L'arrondissement plantera des arbres autour du terrain afin de fournir des zones d'ombre aux joueurs, aidant ainsi à diminuer l'effet d'îlot de chaleur. En attendant que les arbres soient assez grands pour fournir suffisamment d'ombre, des pergolas seront installées autour du terrain;

L'arrondissement communiquera au grand public, lors des périodes de chaleurs accablantes, les mesures de précautions à prendre afin de limiter les risques pour la santé.

Finalement, afin de compenser la minéralisation de la surface du terrain multisports du parc Mackenzie-King, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce s'engage à déminéraliser une surface équivalente sur le territoire de l'arrondissement dans un délai de 5 ans.

« Le défi dans ce dossier illustre bien celui de toute une génération : comment assurer une transition écologique qui soit juste et inclusive ? Aujourd'hui, notre administration a fait le choix de bâtir des ponts entre tous les utilisateurs actuels et potentiels de ce parc en corrigeant un déficit historique d'infrastructures sportives de qualité dans Côte-des-Neiges. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant des mois avec une équipe multidisciplinaire de l'arrondissement afin de proposer un projet solide qui permettra la pratique du sport pour les jeunes du quartier tout en bonifiant le parc Mackenzie-King et en protégeant sa biodiversité. » a déclaré la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

« L'accès à des infrastructures sportives de qualité partout à Montréal est une grande préoccupation de notre administration. Cela favorise l'équité entre les quartiers. Tous les Montréalaises et Montréalais méritent d'avoir accès à des installations sportives de qualité. La Ville de Montréal est contente de soutenir financièrement l'arrondissement dans l'aménagement d'un terrain synthétique multisports dans ce secteur où les besoins sont grands. À l'instar d'autres terrains synthétiques développés au cours des dernières années à Montréal, le nouveau terrain Mackenzie King saura intégrer techniques et matériaux innovants, afin de répondre aux exigences environnementales actuelles et de réduire les îlots de chaleur. » a ajouté Caroline Bourgeois, Vice-présidente du comité exécutif - Responsable des sports, des grands parcs et des loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal

« Lors de la pandémie, l'isolement a beaucoup aidé à limiter la propagation du virus. Mais, cela a créé d'autres problèmes indirects plus graves à long terme. Il faut penser aux bienfaits de l'activité physique. Gardons en tête la sédentarité, la santé mentale, l'obésité, l'isolement, les gangs de rue, la drogue et j'en passe. Cela créera bien d'autres problèmes à long terme. Les jeunes, le grand public de Côte-des-Neiges ont besoin d'espace pour bouger, se divertir, créer des liens d'amitié. Un terrain de soccer synthétique leur permettrait de faire tout cela sur une période plus longue durant l'année. Nous n'avons qu'à regarder la fréquentation du terrain Martin Luther-King. » mentionne Dilshad Rizvi, Responsable du développement de soccer dans Côte-des-Neiges pour l'Association de soccer CDN-NDG.

Rappelons que le réaménagement du parc Mackenzie-King est rendu possible grâce à une subvention du Programme des infrastructures sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal obtenue en 2021.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Source : Lisa Cerasuolo, Directrice de cabinet, Cabinet de la mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Cellulaire : 514-581-5288, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]