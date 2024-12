Annonce des projets gagnants du Budget participatif de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La population de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) a voté et choisi cinq projets pour améliorer leur quartier. Grâce à un budget de 500 000 $, ces projets seront réalisés au cours des deux prochaines années.

Projets gagnants :

Marché alimentaire de proximité - 150 000 $ Oasis pour pollinisateurs - 75 000 $ Microforêt - 40 000 $ Embellir les trottoirs sur Queen-Mary - 100 000 $ Stations d'exercices extérieures - 135 000 $*

« Tout le monde devrait pouvoir participer à la création et à l'embellissement de son milieu de vie. Le budget participatif, c'est un outil créé par notre administration pour permettre aux résident.e.s de proposer des changements concrets pour leur quartier. Pour cette deuxième édition, nos équipes ont travaillé à rejoindre les gens qu'on entend moins, dans des milieux plus défavorisés. Ce travail de mobilisation a manifestement porté ses fruits. En effet, nous avons reçu 385 idées dans le cadre du budget participatif, soit 233 de plus que l'année dernière. Le nombre de votes pour les projets finaux a aussi augmenté de manière significative. Aujourd'hui, je suis très fière d'annoncer les projets gagnants. Chacun de ces projets contribuera à rendre notre arrondissement plus vert, plus inclusif et plus vibrant » déclare la mairesse de l'arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

Au cours de cette deuxième édition, 2 465 citoyennes et citoyens ont participé au vote, soit en ligne, soit dans l'une des neuf stations de vote, ou via notre boutique Pop-Up participative. Les projets ont été sélectionnés en fonction du nombre de votes reçus et de leur priorisation sur chaque bulletin de vote par la population. La forte participation au Budget participatif témoigne de l'intérêt croissant pour l'amélioration du quartier.

Sur les 385 idées soumises lors de la première étape en mars dernier, les résidentes et résidents ont collaboré tout au long des étapes suivantes pour transformer ces idées en projets concrets. Également, pour encourager l'implication des jeunes, une trousse de participation était accessible pour les écoles. En effet, notre Budget participatif donne la chance aux enfants de 12 ans et plus de voter, leur permettant de s'engager activement dans la vie de leur quartier et de développer un sens de la citoyenneté dès le plus jeune âge.

Le Budget participatif de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est mené parallèlement à celui de la Ville de Montréal. Celui de l'Arrondissement permet de se concentrer sur des projets de quartier et de répondre à des besoins spécifiques et locaux. Cela favorise un sentiment d'appartenance et de communauté, car les résidentes et les résidents voient concrètement les résultats de leurs contributions et de leurs votes.

Cette année, les participantes et participants ont déposé des idées répondant à des enjeux inscrits dans le plan stratégique de l'Arrondissement en explorant les cinq sous-thèmes suivants :

Accès à des aliments sains et suffisants

Sentiment de sécurité rehaussé

Installation ludique, sportive et culturelle

Environnement et verdissement

Bien-être des espaces communs

Le Budget participatif de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est un excellent exemple de démocratie participative à échelle humaine, où chaque personne du quartier peut jouer un rôle clé dans la transformation et l'amélioration de leur milieu de vie.

Finalement, l'Arrondissement s'engage à réaliser les quatre projets choisis par la population d'ici les deux prochaines années. À cet effet, la mise en place des projets gagnants de la première édition avance bien avec déjà deux projets complétés.

Nous remercions tous celles et ceux qui ont participé, pour leur engagement et leur contribution à l'amélioration de leur quartier. Ensemble, nous rendons CDN-NDG plus sain, plus vert et plus agréable à vivre.

Informations

2e édition du budget participatif de CDN-NDG

De mars à novembre 2024

500 000 $ de budget

4 étapes d'activités consultatives citoyennes :

Dépose ton idée : 385 idées reçues. Collabore aux idées : 2 ateliers de collaboration entre fonctionnaires et la population. Qu'en penses-tu ? : 2 kiosques extérieurs et participation en ligne. Vote! : 2 078 votes valides (400 de plus qu'à la première édition).

Page projet pour s'informer et participer : realisonsmtl.ca/bpcdnndg2024

* Afin de respecter le budget total de 500 000 $, le coût du projet Stations d'exercices extérieures a été revu à la baisse. Cela permettra de réaliser les 5 projets priorisés par la population lors du vote.

