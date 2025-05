Loger + - Montréal investit près de 1,5 M$ pour protéger les locataires dans le besoin

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Agissant pour soutenir les ménages plus vulnérables face à la crise du logement, la Ville de Montréal annonce un investissement de près de 1,5 M$ sur trois ans pour renforcer l'aide et l'accompagnement des comités logement et des associations de locataires œuvrant dans la métropole.

Alors que 63 % de la population montréalaise est composée de locataires, la Ville intensifie ses efforts pour fournir un soutien supplémentaire à sa première ligne. Cette somme permettra à 22 organismes montréalais de bonifier leurs interventions auprès de locataires en situation de vulnérabilité afin de favoriser leur maintien en logement, solidifier leurs réseaux d'entraide et prévenir l'itinérance. Les projets retenus serviront de compléments aux services existants dont l'efficacité a été démontrée, et ce, dès le 1er mai 2025. Chacun des 22 organismes recevra un soutien financier de 22 725 $ par année, soit 68 175 $ sur trois ans pour chaque organisme.

« Près des deux tiers des Montréalaises et Montréalais sont locataires. Dans le contexte de la crise du logement qui nous frappe de plein fouet, les besoins d'accompagnement sont importants et les organismes présents sur le terrain peinent à répondre à la demande. C'est pourquoi il était essentiel pour nous d'en faire encore plus pour les soutenir. Bien ancrés dans leurs communautés, les comités logement et les associations de locataires sont des services de première ligne pour informer et défendre ces locataires, les accompagner dans leurs démarches et les diriger vers les ressources adéquates », a déclaré le vice-président du comité exécutif et responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Notre Administration est déterminée à protéger les droits des locataires et à améliorer l'offre de logements de qualité à Montréal. Pour y arriver, il est primordial de renforcer la capacité d'agir des organismes d'aide aux locataires qui sont présents sur le territoire pour soutenir les ménages plus vulnérables, et les guider pour les aider à faire respecter leurs droits. La crise du logement que nous traversons est difficile pour plusieurs ménages et nous continuerons d'agir dans l'objectif d'assurer des habitations décentes pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais », a souligné la conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Despina Sourias.

« Les comités logement et associations de locataires jouent un rôle de première ligne indispensable pour informer, accompagner et défendre les locataires. Alors que les demandes ne cessent d'augmenter avec l'inabordabilité qui prend de l'ampleur, plusieurs peinent à répondre à tous les besoins. Le soutien de la Ville de Montréal est bienvenu et pourra offrir un certain répit à plusieurs d'entre eux. Pour mieux répondre à l'ampleur des besoins, il faudrait un rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires par le gouvernement du Québec, mais aussi des mesures structurantes comme le financement pluriannuel d'un plus grand nombre de logements sociaux et l'instauration d'un contrôle des loyers », a déclaré la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.

Cet investissement s'inscrit dans la série de mesures Loger +, du plan stratégique Montréal 2030, ainsi que le Plan solidarité, équité et inclusion 2021-2025 qui réaffirment l'engagement de la Ville à répondre aux besoins en matière d'habitation de sa population.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes mises en place pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, et axées sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, en provenance du milieu privé et communautaire.

