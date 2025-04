Mai sans tondeuse : l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce invite les citoyens à soutenir la biodiversité

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) est fier de participer à l'initiative Mai sans tondeuse, un mouvement citoyen visant à soutenir la biodiversité urbaine en laissant pousser librement le gazon pendant tout le mois de mai.

Végétation poussant naturellement, sans intervention humaine (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

L'Arrondissement réduira au minimum ses interventions dans ses parcs et ses espaces verts. Ainsi, les citoyennes et citoyens pourront observer une végétation un peu plus sauvage qu'à l'habitude. L'entretien régulier débutera vers la fin du mois de mai, au moment jugé opportun par les spécialistes de l'Arrondissement, en fonction de différents facteurs comme le niveau de pousse et les enjeux opérationnels anticipés.

Pourquoi Mai sans tondeuse?

Retarder la première tonte du printemps permet aux fleurs sauvages comme les pissenlits, le trèfle et d'autres espèces locales de s'épanouir. Le nectar de ces fleurs précoces est donc une source essentielle de nourriture pour les abeilles, les papillons et d'autres pollinisateurs à un moment critique de l'année, qui en ont besoin pour survivre dès le mois d'avril.

Les bienfaits sont nombreux :

Favoriser la biodiversité locale en soutenant les insectes pollinisateurs;

Encourager la santé des écosystèmes urbains;

Réduire l'empreinte écologique liée à l'entretien des pelouses.

Un geste simple, un impact durable.

L'arrondissement CDN-NDG encourage toutes les citoyennes et citoyens disposant d'un espace gazonné à participer à l'initiative. Que ce soit en laissant pousser une partie de leur terrain ou la totalité, chaque mètre carré compte.

« En mai, on ne tond pas ! Ce petit geste individuel a un impact collectif énorme pour soutenir la biodiversité urbaine. En offrant aux abeilles, papillons et autres pollinisateurs une chance de s'épanouir, nous participons tous à rendre notre ville plus vivante, plus riche et plus équilibrée. Ensemble, prenons soins de la nature, une pelouse à la fois. », souligne Despina Sourias, conseillère de la Ville dans le district de Loyola.

En mai, laissez la nature s'exprimer. Joignez-vous au mouvement et contribuez à faire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce un arrondissement qui soutient la biodiversité.

Pour en savoir plus, visitez la page sur Montréal.ca : Gestion de la biodiversité et des espaces verts à CDN-NDG

Despina Sourias, conseillère de la Ville dans le district de Loyola et Isabelle Bérubé, conseillère en transition écologique, seront disponibles pour des entrevues ce jeudi 1 mai.

