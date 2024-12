Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce investit 500 000 $ dans la mise en œuvre d'un programme sur les enjeux sociaux émergents liés au logement

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) annonce un investissement de 500 000 $ pour la mise en place du Programme de soutien à la concertation et aux enjeux sociaux émergents, volet logement 2025-2026. Ce financement vise à renforcer la capacité des acteurs communautaires à relever les défis sociaux croissants, en particulier dans le secteur du logement, pour les années à venir. Il résulte d'un désir de mieux encadrer, en conformité avec le Cadre de référence en soutien aux OBNL adopté en 2023, le financement offert aux organisations en logement et la mise en œuvre des projets.

Le volet logement du programme s'articule autour de trois priorités :

La préservation du parc locatif existant Le soutien aux locataires vulnérables L'amélioration des problématiques liées à salubrité des logements

« Notre administration est consciente qu'il faut s'attaquer à la crise du logement sur tous les fronts. Cela signifie non seulement créer des logements hors marché, mais aussi préserver notre parc locatif existant et en garantir l'abordabilité, défendre les droits des locataires et améliorer la salubrité des logements. Avec notre nouveau programme de soutien aux organismes en logement, nous répondons concrètement à ces priorités en fournissant des ressources directement aux acteurs de première ligne : nos organismes communautaires, qui, chaque jour, se battent pour faire face à la crise du logement et soutenir les plus vulnérables », s'exprimait la mairesse Gracia Kasoki Katahwa.

Préserver le parc locatif

Dans un contexte de pénurie de logements abordables et d'un taux d'inoccupation inférieur à 3 % (source : SCHL), l'Arrondissement met l'accent sur l'amélioration de la qualité des unités de logement existantes. Il s'agit ici de soutenir la gouvernance, l'entretien, et la gestion financière des OBNL d'habitation, afin d'assurer une gestion durable du parc immobilier social et privé sur notre territoire.

Soutenir les locataires vulnérables

Avec l'augmentation des loyers et la rareté des logements, de nombreux locataires, notamment issus de l'immigration récente, se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Cette vulnérabilité est souvent liée à une combinaison de facteurs, notamment la barrière linguistique, la méconnaissance des lois et règlements en vigueur, la discrimination et la précarité financière et l'isolement social. Ainsi, cet axe d'intervention vise à renforcer leur pouvoir d'agir face aux propriétaires et à améliorer leurs conditions de logement.

Améliorer la salubrité des logements

Un sondage mené dans le cadre de la planification stratégique de l'Arrondissement en 2023 a révélé que plus de la moitié des locataires ont vécu des problèmes liés à la salubrité dans leur logement, notamment des problèmes d'insalubrité (34 %). Le programme financera des interventions pour améliorer la condition des logements et compléter les actions déjà menées par le service des inspections de la Ville.

Financement et appels à projets

Deux types de financement sont possibles : par projet, pour des activités ou des interventions ponctuelles d'une durée de quelques mois à un maximum de deux ans ou par activité, soit pour des interventions en continu en lien avec la mission globale de l'organisme.

Les premières contributions seront octroyées dès le mois d'avril 2025, après un premier appel à projets prévu début 2025. Un second appel pourra avoir lieu en janvier 2026 si des fonds sont encore disponibles.

Un engagement pour l'accessibilité et l'équité

L'enjeu du logement a été identifié comme une priorité par les citoyens et les organismes communautaires lors des consultations publiques menées pour la planification stratégique de l'Arrondissement et s'inscrit dans son Plan stratégique 2023-2030.

Quelques statistiques

Avec un taux d'inoccupation inférieur à 3 % dans les quartiers de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce et une proportion importante de ménages à faible revenu et de locataires immigrants, ce programme répond à des besoins urgents et soutient la lutte contre les inégalités sociales liées au logement.

Dans Notre-Dame -de-Grâce, 65 % des ménages sont locataires, alors que ce nombre monte à 79 % pour Côte-des-Neiges.

-de-Grâce, 65 % des ménages sont locataires, alors que ce nombre monte à 79 % pour Côte-des-Neiges. Environ 40 % des ménages locataires dans le quartier consacrent une part élevée de leurs revenus (30 % ou plus).

Entre 25 % à 30 % des résidents de l'arrondissement sont à faibles revenus.

Un impact tangible pour les citoyens

L'impact souhaité de ce programme est de favoriser l'accès à un logement abordable, salubre et adapté aux besoins des résidents, tout en soutenant des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie dans l'arrondissement.

