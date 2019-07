L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce crée le poste de commissaire au développement économique

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de démontrer l'importance accordée au développement économique de son territoire, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce annonce la venue de M. Pierre Boudreault à titre de commissaire au développement économique.

Entré en fonction le 13 mai, M. Boudreault assure la promotion de l'activité économique dans notre arrondissement. Il travaille à favoriser l'émergence de l'entrepreneurship local et le développement harmonieux des artères commerciaux. Le commissaire au développement économique est la personne ressource avec qui les commerçants peuvent échanger quant à leurs besoins et à leurs préoccupations.

L'arrondissement souhaite ainsi renforcer ses liens avec la communauté d'affaires et unir ses forces à celles des SDC et associations de commerçants. Ces organisations sont des partenaires essentiels pour dynamiser la vie de quartier ainsi que pour soutenir le commerce de détail.

« Les commerçants et gens d'affaires de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce sont au cœur de la vie de quartier. Avec ce nouveau poste de commissaire au développement économique, nous renforçons notre collaboration avec la communauté d'affaires locale. C'est avec grand plaisir que j'accueille M. Boudreault à l'arrondissement », se réjouit la mairesse Sue Montgomery.

Possédant plus de 20 ans d'expérience en développement commercial et économique à titre de directeur, de gestionnaire et d'administrateur, M. Boudreault a une fine connaissance des enjeux socio-économiques de Montréal et de ses arrondissements.

Ses mandats antérieurs reliés aux SDC et autres organisations locales lui ont également permis de développer une expertise multidisciplinaire en gestion de projets, services aux entreprises, mobilisation de partenaires socio-économiques, promotion de l'activité économique, communications, événements, ainsi qu'en gouvernance d'organismes.

« Nous sommes ravis que l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ait nommé un nouveau commissaire au développement économique. Ceci nous démontre une preuve de son engagement envers le développement des artères commerciales. De plus, nous n'aurions pu rêver à une meilleure personne pour ce poste que Pierre Boudreault en raison de son expertise en développement commercial et de sa connaissance approfondie des SDC », affirme Virginia Tiseo, présidente de la SDC Expérience Côte-des-Neiges.

