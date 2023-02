MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Dans sa volonté d'aider les arrondissements montréalais à accélérer la sécurisation des déplacements actifs sur leur territoire, la Ville de Montréal autorise des projets piétons et cyclables, ainsi que des aménagements urbains qui seront réalisés en 2023 par les arrondissements qui en ont fait la demande.

Grâce à ces projets, les abords de plus de 30 établissements fréquentés par les enfants, les personnes aînées et les familles de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce seront sécurisés. Il s'agit notamment d'écoles, de résidences pour personnes aînées, de centres communautaires, de centres de la petite enfance, de garderies, de lieux de culte et de parcs. Des interventions pour apaiser la circulation dans les rues locales sont également prévues.

La notion d'équité territoriale étant au cœur de la planification du réseau cyclable de Montréal, plusieurs projets autorisés permettent de mieux desservir et de sécuriser les déplacements actifs au-delà des arrondissements centraux.

Ces autorisations lancent le début du travail de planification par l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Un travail de concertation a été effectué par l'arrondissement et se poursuivra tout au long de la réalisation des projets.

Dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, les interventions planifiées prendront la forme de liens cyclables et de saillies de trottoirs. Ces nouveaux aménagements visent à sécuriser les déplacements actifs, tout en apaisant la circulation automobile.

Ces projets s'ajoutent également au programme de sécurisation des abords des écoles, qui a déjà permis de sécuriser les intersections autour de 73 écoles à Montréal depuis sa mise en place, et qui permettra, en 2023, de sécuriser dans les environs de 50 écoles supplémentaires partout sur le territoire. Rappelons que ce sont 4 écoles de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce qui seront sécurisées grâce à ce programme en 2023.

« Les meilleurs projets cyclables se font avec et pour les milieux dans lesquels ils sont implantés. Les arrondissements, qui ont une excellente connaissance de leur réalité locale, sont les mieux placés pour procéder à leur conception et à leur réalisation. Nous sommes donc très heureux que cette première étape soit franchie et que la suite du processus puisse suivre son cours », a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif.

« Ces projets s'inscrivent dans notre volonté d'en faire toujours plus pour sécuriser les déplacements de tous les usagers et plus particulièrement des plus vulnérables. Quand on fait un nouveau lien cyclable, c'est tout le partage de la rue qu'on repense et cela bénéficie aussi aux piétons. La population de partout au Québec se mobilise pour exiger plus de courage pour sécuriser les déplacements des plus vulnérables. Pour notre équipe, c'est une priorité depuis le jour un et on est résolument engagé à continuer de répondre à l'appel. Les projets dévoilés aujourd'hui représentent un pas de plus dans la bonne direction », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

« Les projets autorisés aujourd'hui sont le fruit d'une collaboration fructueuse entre notre arrondissement et la ville-centre pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route dans l'arrondissement de CDN-NDG. Ce sont de premières étapes importantes pour sécuriser les déplacements actifs dans nos quartiers. Nous sommes particulièrement fiers de répondre à une demande citoyenne historique en sécurisant une première traversée cyclable de l'autoroute Décarie. La population de CDN-NDG exige des aménagements pour sécuriser les déplacements de tous. Nous sommes déterminés à continuer le travail en ce sens » a conclu Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Rappelons que l'objectif de Vision Zéro , auquel la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.

L'ensemble de la programmation cyclable 2023 sera dévoilée au printemps.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Source : Claire De Muns, Conseillère spéciale, Cabinet de la mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Cellulaire : 514 863-4874, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]