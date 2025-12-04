MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction est fière d'annoncer une entente de financement de 207 millions de dollars menée par Desjardins, avec le soutien de BMO, RBC, le Groupe Banque TD et Investissement Québec, des collaborateurs engagés à contribuer à la propulsion d'un système de consigne moderne, performant et accessible à l'échelle du Québec.

Ce financement structurant permet à l'AQRCB d'accélérer le déploiement de nouveaux lieux de retour Consignaction et Consignaction+, tout en poursuivant l'intégration de technologies de pointe dans chacune de ses installations.

Soutenir l'élan de modernisation

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui de collaborateurs de confiance. Cette entente nous permet d'aller de l'avant avec ambition pour propulser le système de consigne au premier rang en Amérique du Nord, déclare Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction. Nous pouvons désormais appuyer sur l'accélérateur, ce qui est une excellente nouvelle pour l'environnement et la qualité du service offert aux citoyens partout au Québec. »

« Desjardins est fier de soutenir une initiative structurante qui contribue directement à la transition environnementale du Québec, affirme Mathieu Talbot, vice-président, Services aux entreprises et Financement corporatif chez Desjardins. Cet engagement reflète notre volonté d'appuyer des projets concrets qui favorisent l'adoption de pratiques durables et renforcent le leadership environnemental de notre province. »

« Soutenir des projets qui contribuent à la vitalité économique et environnementale des communautés au sein desquelles nous œuvrons fait partie de l'ADN de la Banque de Montréal, indique Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec et vice-président de l'Institut BMO pour le Climat. BMO est fier de se joindre à des partenaires qui partagent notre volonté d'investir dans des solutions durables pour nos communautés et pour les générations à venir. »

« Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de RBC d'appuyer des projets innovants qui renforcent la performance environnementale du Québec, affirme Philippe Langelier, premier directeur et chef régional, Québec, Groupe des Clients Corporatifs chez RBC. La modernisation de la consigne portée par Consignaction illustre comment des solutions bien conçues peuvent réduire les déchets et améliorer concrètement l'expérience des citoyens. »

« Le réseau de lieux de retour mis en place par l'AQRCB témoigne de l'ampleur d'un projet durable déployé à grande échelle, affirme Isabelle Ménard, première vice-présidente, Marché des moyennes entreprises et Comptes commerciaux nationaux au Québec, Services bancaires aux entreprises TD. Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui mise sur des technologies de pointe pour moderniser la consigne et renforcer la résilience environnementale du Québec. »

« Le déploiement du réseau Consignaction permettra l'accès à un service de récupération accessible, moderne, efficace et écologique. Investissement Québec est fier de contribuer à faire avancer une initiative structurante qui favorise la réduction de l'empreinte environnementale et qui encourage l'adoption de pratiques écoresponsables d'économie circulaire », conclut Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Cette entente s'inscrit pleinement dans la volonté de l'AQRCB de renforcer son réseau et de soutenir l'économie circulaire, en permettant aux Québécois de poser des gestes concrets et efficaces pour l'environnement.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]