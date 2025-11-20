L'AQRCB/Consignaction réagit à la démarche de syndicalisation dans certains de ses lieux de retour

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction a été informée des démarches de syndicalisation entreprises par des employés dans certains lieux de retour de son réseau, notamment à Shawinigan.

Les employés travaillant dans les lieux de retour bénéficient de conditions de travail compétitives, d'une structure salariale alignée sur les standards de l'industrie et d'avantages sociaux, dont un régime d'assurances collectives. L'AQRCB/Consignaction respecte la volonté exprimée par les quelques 75 travailleurs ayant choisi de se syndiquer et collaborera avec leurs représentants conformément au cadre légal en vigueur.

L'organisation assure une gestion cohérente de ses opérations dans les 111 lieux de retour actifs au Québec, en veillant à maintenir un environnement de travail structuré et équitable. Elle demeure engagée à soutenir l'ensemble de ses équipes et à offrir un milieu de travail respectueux et sécuritaire.

Les activités du réseau se déroulent normalement, et l'AQRCB/Consignaction poursuit sa mission : moderniser et gérer le système de consigne, offrir une infrastructure de récupération accessible et performante et soutenir le recyclage et la réutilisation des contenants consignés dans le cadre de la modernisation en cours.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

