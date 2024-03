Des évaluateurs indépendants ont constaté que l'EVLOFLEX répondait aux normes de l'industrie en matière de sécurité, de fiabilité, de performance et de documentation des systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB).

VARENNES, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc.. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, a annoncé aujourd'hui que son système de stockage d'énergie par batterie de dernière génération (SSÉB), l'EVLOFLEX, a obtenu la certification UL 9540. Cette certification, délivrée par un évaluateur indépendant nord-américain, est la norme de sécurité principale pour les batteries connectées au réseau telles que les solutions BESS à grande échelle d'EVLO.

La certification UL 9540 englobe la sécurité, la fiabilité, les performances et la documentation des systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) à travers plusieurs phases de leur développement, notamment la conception, la construction, les tests, l'installation et le fonctionnement. La certification UL 9540 exige de démontrer une gouvernance robuste des fonctionnalités liés à la sécurité, une préparation à la prévention et à la réponse aux incendies, des dispositions de confinement des explosions, une sensibilité à la détection des dangers et une résistance aux défaillances en cascade.

"La certification UL 9540 représente une validation critique par une tierce partie de notre approche de pointe en matière de sécurité tout au long du développement et de l'exploitation de nos systèmes EVLOFLEX », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente et directrice générale d'EVLO. « Notre engagement envers la sécurité, les performances et l'innovation se poursuit et constitue un facteur déterminant dans le choix de nos clients et partenaires de travailler avec nous. »

En tant que première étape vers la certification UL 9540, l'EVLOFLEX a répondu aux exigences de performance de l'UL 9540A, confirmant que la stratégie d'atténuation mise en œuvre dans le SSÉB EVLOFLEX a empêché la propagation en cascade de l'emballement thermique en le ralentissant et en le restreignant à un seul module, maintenant un faible niveau de sévérité pour l'événement. La certification UL 9540 d'aujourd'hui englobe également d'autres caractéristiques de sécurité, telles que l'intégration unique par EVLO de démarches actives et passives pour la dilution des gaz de combustion décrite dans la norme 855: 2020 de la National Fire Protection Association (NFPA), chapitre 8 du NFPA 69. Cela signifie que pendant un événement d'emballement thermique, l'EVLOFLEX évacuera en toute sécurité les gaz même si son alimentation auxiliaire n'est pas disponible.

À Propos de Stockage d'énergie EVLO

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Les systèmes à grande échelle, les logiciels de commande et les services professionnels de mise en service, de surveillance et de gestion des systèmes d'EVLO offrent un rendement, une sécurité et une fiabilité supérieurs. Les solutions de calibre mondial d'EVLO s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement, et ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec leurs clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus : https://evloenergie.com

Renseignements: Contact média : Anne Vincent, Directrice marketing, EVLO, [email protected], 450 400-2415; Gabrielle Leblanc, Relations avec les médias (Innovations technologiques, visites d'installations), Hydro-Québec [email protected], 438 823-6685