TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) a publié un rapport mettant en évidence un rendement médian de 3,6 % pour leurs régimes de retraite à prestations déterminées (PD) au cours du premier trimestre de 2024.

Les actions canadiennes ont affiché une augmentation de 6,8 % pour les plans clients, se rapprochant étroitement de la hausse de 6,6 % de l'indice composé S&P/TSX, menée par les secteurs de l'énergie (+13,1 %) et des industries (+11,1 %). Pendant ce temps, les actions étrangères pour les plans clients ont généré des gains de 9,8 %, légèrement en dessous du rendement de l'indice MSCI Monde de 11,7 %.

Sylvain Gervais, premier directeur général, Expansion des affaires, RBC SI, a dit : « Un intérêt croissant pour les actions exposées à l'IA a stimulé les actions orientées vers la croissance pour surpasser les actions de valeur. Par exemple, MSCI Croissance Monde a donné un rendement de 13,1 % par rapport à 10,3 % pour MSCI Valeur Monde. Les secteurs des services de communication, de la technologie de l'information et des services financiers ont affiché de solides performances, avec des rendements respectifs de 15,9 %, 15,2 % et 13,4 %. »

« Bien que la performance des actions suggère un sentiment de marché en amélioration, la pondération en obligations canadiennes des plans a influencé de manière significative leur performance de portefeuille ce trimestre », a poursuivi M. Gervais.

La composante en obligations canadiennes des plans a enregistré un rendement négatif de -1,9 %, une baisse marquée par rapport au trimestre précédent, reflétant le rendement de -1,2 % de l'indice obligataire FTSE Canada. L'indice obligataire à long terme FTSE Canada a sous-performé (-3,6 %) par rapport à l'indice obligataire à court terme FTSE Canada (+0,3 %) en raison de la hausse des rendements.

M. Gervais a également souligné l'importance d'une planification stratégique pour l'avenir, affirmant : « La prise de décision éclairée et la gestion proactive des risques seront cruciales pour capitaliser sur les opportunités émergentes tout en atténuant les menaces potentielles. En regardant vers l'avenir, les gestionnaires d'actifs se concentrent sur des stratégies de diversification et des avancées technologiques pour naviguer efficacement dans le paysage financier en évolution. »

