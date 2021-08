Le gouvernement du Canada investit dans l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW/ - En investissant dans les lieux de diffusion partout au pays, le gouvernement du Canada soutient le talent des artistes d'ici et leurs créations. Il assure ainsi le développement d'un secteur culturel fort et diversifié qui profite à l'ensemble des citoyens.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui une contribution supplémentaire de 3 207 048 dollars pour le projet d'agrandissement et de rénovation du bâtiment de l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Ce supplément s'ajoute au soutien financier de 1,2 million de dollars offert en 2018 afin d'aider l'organisme à se doter d'une infrastructure culturelle moderne.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, la somme permettra notamment à l'Agora des arts de combler le dépassement des coûts des matériaux dû à la pandémie de COVID-19.

Parmi les travaux prévus, notons l'insonorisation de la salle de spectacles, le réaménagement du parterre et du balcon ainsi que l'aménagement de loges, d'une salle de répétition, d'un foyer d'accueil et d'un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. Les travaux sont en cours de réalisation et ils se poursuivront jusqu'à l'été 2022.

« Les arts nous rassemblent, au même titre que les lieux qui les abritent. C'est d'autant plus vrai à l'extérieur des grands centres urbains, comme à Rouyn-Noranda, où l'Agora des arts accueille un éventail d'artistes de la région et favorise la rencontre avec le jeune public. Notre gouvernement a choisi d'investir dans la rénovation de ses infrastructures pour permettre à son équipe de poursuivre son travail essentiel, qui contribue grandement à la vitalité de l'écosystème régional. La réalisation des travaux permettra de mettre à la disposition des créateurs des installations professionnelles indispensables, ainsi que d'offrir aux nombreux visiteurs des spectacles de qualité à la hauteur de leurs attentes.

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« C'est avec un énorme soulagement que nous recevons cette annonce. Ce projet d'immobilisation, qui reçoit un appui remarquable de la communauté, servira dans un premier temps aux artistes d'ici et d'ailleurs en mettant à leur disposition des espaces de création dignes de mention, tant sur le plan technique qu'architectural. De plus, les installations nous permettront de poursuivre notre mission éducative auprès des jeunes en les accueillant dans des enceintes où la magie du spectacle marquera leur imaginaire.

- Réal Beauchamp, directeur général et artistique, Agora des Arts de Rouyn-Noranda

L'Agora des Arts est un organisme sans but lucratif qui offre une programmation générale, innovatrice et de qualité, qui complète l'offre proposée par les autres diffuseurs de la région.

La modernisation des lieux permettra de doubler l'occupation des salles (jusqu'à 25 000 personnes par année).

