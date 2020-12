OTTAWA, ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - Afin de protéger les emplois des Canadiens et de soutenir les entreprises tout au long de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). La SSUC a protégé plus de quatre millions d'emplois partout au pays, donnant ainsi à des millions de familles canadiennes la certitude que leur prochain chèque de paie ne sera pas leur dernier.

Forte de l'appui unanime du Parlement, la SSUC a, en date du 13 décembre 2020, fourni plus de 54 milliards de dollars pour soutenir plus de 368 000 entreprises, organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance dans toute l'économie canadienne. Le programme fournit le soutien rapide et à grande échelle dont les Canadiens ont encore besoin alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19.

Dans la foulée de l'engagement du gouvernement à toujours veiller à la transparence, l'Agence du revenu du Canada a lancé aujourd'hui la page Web du registre des employeurs qui reçoivent la Subvention salariale d'urgence du Canada. Cette page Web permet aux Canadiens de voir quels sont les employeurs qui ont recours à la SSUC pour maintenir les emplois.

Seules les organisations admissibles qui ont connu une baisse de revenu peuvent demander la SSUC, et cette aide ne doit servir qu'à rémunérer les employés de l'organisation. Les critères d'admissibilité à la SSUC sont directement pris en compte dans le processus de demande et l'Agence peut à tout moment les vérifier. Les pénalités pour non-respect des modalités du programme peuvent comprendre le remboursement de la subvention salariale, une pénalité supplémentaire de 25 % et la possibilité d'une peine d'emprisonnement en cas de fraude.

Pour aider les entreprises et les travailleurs canadiens à faire face à la deuxième vague de la pandémie, le taux maximal de la subvention a été porté à 75 % jusqu'au 13 mars 2021 pour les organisations les plus gravement touchées par la pandémie.

L'analyse de l'Énoncé économique de l'automne démontre que les mesures de soutien du gouvernement compensent à peu près la moitié des effets économiques négatifs de la pandémie sur le taux de chômage. Ce soutien a permis au Canada de récupérer près de 8 emplois perdus sur 10, comparativement à un peu plus de la moitié des emplois perdus aux États-Unis.

Faits saillants

Le pouvoir d'établir un registre des employeurs qui reçoivent la Subvention salariale d'urgence du Canada est conféré par la loi de mise en œuvre adoptée initialement en avril 2020.

est conféré par la loi de mise en œuvre adoptée initialement en avril 2020. Les propriétaires uniques ont été exclus du registre des employeurs qui a été mis en ligne afin de protéger leurs renseignements personnels.

Toute entreprise qui croit avoir été inscrite par erreur doit contacter l'Agence au 1-800-959-7775. Toute personne qui croit qu'une entreprise ayant demandé la SSUC ne répond pas aux critères d'admissibilité peut signaler l'activité suspecte en contactant le Programme des indices de l'Agence à l'adresse http://www.canada.ca/impots-indices.

Soyez branché

suivez-la sur Facebook.

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan

suivez-la sur LinkedIn

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jeremy Bellefeuille, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Revenu national, 613-995-2960 ; Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/