OTTAWA, ON, le 22 févr. 2021 /CNW/ - Au cours de la dernière année, les Canadiens ont fait face à des défis liés à la pandémie de COVID-19, et bon nombre d'entre eux ont dû s'adapter à des changements au travail et à la maison. Le gouvernement du Canada comprend que cette situation est éprouvante, et il prend des mesures pour aider les Canadiens à la traverser.

Le 22 février marque le début de la période de production des déclarations de revenus de 2021 et les particuliers pourront commencer à produire leurs déclarations de 2020. Produire une déclaration est essentiel pour que les particuliers et les familles continuent de recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.

Cette saison des impôts sera unique en son genre, à cause des conditions extraordinaires de la dernière année. Aux millions de Canadiens ayant eu recours aux prestations d'urgence et de relance économique du gouvernement du Canada pour joindre les deux bouts l'année dernière, aux très nombreux travailleurs essentiels qui maintiennent l'économie à flot et aux innombrables personnes qui font leur part en limitant leurs interactions avec les autres, le gouvernement du Canada continuera d'être là pour vous appuyer.



Dans ce contexte, l'Agence du revenu du Canada a pris des mesures pour accommoder ceux qui auraient besoin de plus de soutien cette année pour produire leur déclaration.

Par exemple, l'Agence propose ce qui suit :

L'Agence sait que les Canadiens veulent que le régime fiscal soit sûr, facile, pratique et équitable. Alors que les particuliers et les familles ressentent toujours les effets de la pandémie, l'Agence s'engage à continuer à placer les gens au cœur de ce qu'elle fait.

Citations

« Notre gouvernement va continuer à appuyer les Canadiens pour passer à travers cette crise de santé publique. Avec son engagement d'être au service des gens d'abord, l'Agence veillera à ce que les Canadiens soient traités équitablement et avec respect en cette saison des impôts. L'Agence comprend qu'à cause de la COVID-19, les gens puissent être anxieux à l'idée de produire leur déclaration. Toutefois, la produisant avant la date limite, vous pourrez continuer à recevoir vos prestations et vos crédits tel que l'Allocation Canadienne pour enfants, le paiement de l'incitatif à agir pour le climat et le crédit pour la TPS. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, députée, ministre du Revenu national

« Le personnel dévoué et hautement qualifié de l'Agence est déterminé à servir les Canadiens au moment où ils en ont besoin. Nous nous efforçons de mettre les gens au centre de tout ce que nous faisons et d'être justes et dignes de confiance. Nous nous assurons que les efforts que nous déployons pour maintenir le régime fiscal et les nombreux programmes sociaux qu'il soutient ne créent pas de fardeau excessif ou de difficultés financières pour les Canadiens. »

- M. Bob Hamilton, commissaire du revenu

Faits saillants

La date limite de production des déclarations pour les particuliers est le 30 avril 2021 et le 15 juin 2021 pour les travailleurs indépendants.

le 15 juin 2021 pour les travailleurs indépendants. Pour les personnes qui veulent parler à un agent pendant cette période des impôts, l'Agence offre des heures d'ouverture prolongées à ses centres d'appels du 25 janvier au 30 avril 2021. La ligne téléphonique des demandes de renseignements pour les particuliers est en service du lundi au vendredi de 9 h à 21 h (heure locale) et, à compter du 27 février, le samedi de 9 h à 17 h. Les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses de l'Agence se trouvent à canada.ca/arc-coordonnees.

Nous encourageons la production en ligne, puisqu'il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus sécuritaire de produire une déclaration de revenus. Nous soutenons tout de même les personnes qui veulent produire leur déclaration sur papier. Toutefois, en raison de la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier cette année. Pour cette raison, les personnes qui décident de produire une déclaration papier devraient le faire dès qu'elles obtiennent leur trousse d'impôt.

Les Canadiens peuvent s'inscrire au dépôt direct et produire leur déclaration de revenus en ligne pour obtenir leur remboursement plus rapidement, et éviter les retards.

Des ressources sur la façon de vous protéger contre les arnaques se trouvent à canada.ca/evitez-les-arnaques. Les personnes qui pensent avoir été victimes de vol d'identité ou de fraude devraient appeler l'Agence pour vérifier leur compte et discuter de mesures de sécurité supplémentaires. Si leur compte a été compromis, elles pourraient être admissibles à des services gratuits de surveillance du crédit.

Liens connexes

Préparez-vous à produire votre déclaration de revenus

Remplir votre déclaration de revenus et de prestations

Trousse de promotion de la période de production des déclarations de revenus

Soyez branché

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

suivez la sur LinkedIn;

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube .

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Jeremy Bellefeuille, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Revenu national, 613-995-2960; Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/