L'administration Martinez Ferrada investit plus de 25 M$ pour réaliser 350 logements abordables au Technopôle Angus

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada confirme l'octroi d'une contribution financière de 25 110 800 $ à la Société du Patrimoine Angus Résidentiel, organisme du Groupe Angus, pour la réalisation de L'Îlot Angus, un projet de 350 logements abordables et écoresponsables dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Avec cet investissement, l'administration Martinez Ferrada poursuit son engagement d'augmenter l'offre de logements hors marché et de répondre concrètement à la crise de l'abordabilité qui touche de nombreux ménages montréalais.

350 logements abordables au cœur du Technopôle Angus

Situé au cœur du Technopôle Angus, le projet comprendra quatre immeubles résidentiels totalisant 350 logements abordables :

121 logements d'une chambre;

134 logements de deux chambres;

95 logements de trois chambres.

Les résidentes et résidents auront également accès à 225 espaces de stationnement, 350 espaces de rangement intérieurs, près de 1 000 places pour vélos ainsi qu'à des espaces communautaires et commerciaux au rez-de-chaussée, dont un commerce d'alimentation, un organisme en sécurité alimentaire et un Centre de la Petite Enfance.

Pensé pour les personnes seules, les couples et les familles, le projet offrira des logements de qualité dans un milieu de vie complet, bien intégré au quartier.

Les premiers locataires pourront emménager à la fin de l'été 2027 et l'ensemble du projet sera livré d'ici la fin de la même année.

Une abordabilité durable

Les logements seront destinés à des ménages à revenu faible ou modeste, conformément aux critères du Programme habitation abordable Québec. L'attribution des logements se fera en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal afin d'assurer un accès équitable aux ménages admissibles. Détenu par un organisme à but non lucratif, le projet garantira une abordabilité durable et des loyers inférieurs à ceux du marché.

Favoriser la mixité sociale

Au-delà des 350 logements qui seront construits, L'Îlot Angus contribuera à préserver la mixité sociale qui fait la richesse de Montréal et à offrir plus d'options aux ménages à revenu faible ou modeste.

Grâce à la présence de commerces de proximité et d'espaces communautaires, le projet s'intégrera pleinement au quartier et contribuera à créer un milieu de vie dynamique et vivant.

Citations

« Les déménagements durant la période estivale reviennent chaque année. Et chaque année, trop de Montréalaises et de Montréalais vivent cette période avec anxiété, sans savoir s'ils pourront trouver un logement qu'ils ont les moyens de payer. On ne peut pas se résigner à revivre les mêmes difficultés. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à agir sur le continuum de l'offre et à augmenter le nombre de logements hors marché. Avec cet investissement de plus de 25 M$, nous ajoutons 350 logements abordables et nous continuons de bâtir des quartiers où des familles, des travailleurs, des aînés et des jeunes peuvent vivre ensemble. Préserver cette mixité sociale, c'est préserver ce qui fait la force de Montréal. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Ce projet répond directement aux besoins des ménages montréalais à revenu faible ou modeste en leur offrant des logements de qualité, adaptés à différentes réalités familiales. En soutenant la réalisation de 350 unités abordables au Technopôle Angus, nous ajoutons concrètement de nouvelles options d'habitation pérennes, tout en renforçant l'accès à des milieux de vie complets, près des services et des commerces de proximité. »

- Caroline Braun, responsable de l'habitation de et l'urbanisme au comité exécutif

« À la Société de développement Angus, nous concevons des projets immobiliers qui répondent aux besoins des communautés locales. Dans un contexte de crise du logement, il était essentiel pour nous de contribuer concrètement à l'effort collectif. Nous sommes aujourd'hui fiers de voir le projet l'Îlot Angus prendre forme, avec ses 350 logements abordables, et avons hâte d'y accueillir ses premiers résidents en 2027. »

- Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus

À propos du de la Société de développement Angus

Promoteur, idéateur et gestionnaire de L'Îlot Angus

La SDA est une entreprise d'économie sociale réalisant des projets immobiliers favorisant la revitalisation urbaine. Elle s'appuie sur les principes du développement durable et s'assure de générer des retombées significatives pour la collectivité locale.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]