/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada fera une annonce en matière de logement/
Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
18 juin, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif, Caroline Braun, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce en matière de logement.
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Date :
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Le jeudi 18 juin 2026
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Heure :
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10 h
Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]
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