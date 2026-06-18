La métropole se prépare à vibrer au rythme du cyclisme mondial

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Du 20 au 27 septembre 2026, Montréal et la Montérégie accueilleront les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route UCI. Plus de 1 000 athlètes prendront part à 13 épreuves disputées au cœur des rues de la métropole et des municipalités environnantes.

Le public invité à venir soutenir les athlètes en compétition

Événement gratuit d'envergure internationale, ces championnats promettent d'attirer des foules importantes. Le comité organisateur local Montréal 2026, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et Tourisme Montérégie invitent la population à se rendre aux abords des parcours pour encourager les athlètes et prendre part à cet événement unique.

Puisque les compétitions se dérouleront dans les rues de Montréal, ainsi que dans plusieurs municipalités de la Montérégie, d'importantes modifications à la circulation et au stationnement sont à prévoir.

Planifier ses déplacements

Dans le but d'aider la population et les visiteuses et visiteurs à planifier leurs déplacements, Montréal 2026, la Ville de Montréal et Tourisme Montérégie proposent la série de mesures suivantes :

des cartes dynamiques à consulter selon les journées de compétition, incluant notamment les heures de fermeture des rues ainsi que la localisation des traverses piétonnes et véhiculaires;

la distribution, à la mi-juin et à la fin août, de dépliants informatifs dans les secteurs entravés à Montréal;

des soirées d'information, en juin, destinées à la population montréalaise habitant certains de ces mêmes secteurs;

une brigade d'information qui patrouillera tout l'été dans une vingtaine d'événements d'importance dans la métropole.

Durant les Championnats, il est fortement suggéré d'utiliser les transports collectifs pour se rendre sur les sites des compétitions ou se déplacer dans les villes où seront aménagés les parcours.

Pour les déplacements en voiture, les applications mobiles d'aide à la conduite et à la planification des déplacements, telles que Waze ou Google Maps, pourront suggérer les meilleurs itinéraires à emprunter en temps réel en septembre prochain.

CITATIONS

« Les amatrices et amateurs de cyclisme vont se réunir par milliers à Montréal pour assister aux Championnats du Monde de Cyclisme sur Route UCI en septembre. Montréal sera sur toutes les lèvres pendant cet événement majeur. Un rendez-vous exaltant et gratuit qui fera briller la métropole bien au-delà de nos frontières. »

– Christine Black, vice-présidente et responsable de la famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La Montérégie, tout comme Montréal, se prépare, elle aussi, à vibrer au rythme du cyclisme mondial. Cet événement gratuit et rassembleur permettra à la population de vivre de près l'intensité d'une compétition internationale, tout en faisant découvrir aux visiteurs la beauté et la diversité de nos régions. Nous sommes fiers de contribuer à ce rendez-vous historique pour la grande région métropolitaine. »

- Mario Leblanc, directeur général Tourisme Montérégie

« Plus que 100 jours avant les Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 ! Tourisme Montréal est fier de prendre part à cet événement qui fera rayonner la métropole aux quatre coins du monde. Parmi les plus importantes compétitions sportives présentées ici depuis les Jeux olympiques de 1976, ce rendez-vous promet des retombées majeures pour notre industrie touristique et confirme la capacité de Montréal à accueillir les plus grands événements internationaux. »

- Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

« Les Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 représentent une occasion exceptionnelle de faire rayonner notre savoir-faire, notre hospitalité et notre passion pour le sport. Nous invitons la population à venir encourager les meilleurs athlètes du monde, des catégories junior à élite, féminines et masculines, et à prendre part à cet événement historique qui fera vibrer Montréal et la Montérégie pendant neuf jours. »

- Sébastien Arsenault, président du Comité organisateur des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source: Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, relationsmé[email protected]