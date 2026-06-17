/R E P R I S E -- Avis aux médias - Montréal célèbre 20 ans comme Ville UNESCO de design/

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - La responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue français au comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau, invite les représentantes et les représentants des médias à la soirée de lancement du 20e anniversaire de la désignation de Montréal, à titre de Ville UNESCO de design. L'événement se déroulera en présence de la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Marie‑Christine Morin, ainsi que du chef du Bureau du design de la Ville de Montréal, Patrick Marmen. Plusieurs membres fondateurs du Bureau seront également présents pour l'occasion.

Date : Le mercredi 17 juin 2026



Heure : 17 h 45

L'installation des équipements des médias pourra se faire à partir de 17 h et devra être terminée à 17 h 30.

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]