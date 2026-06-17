Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada fera une annonce en matière de logement

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif, Caroline Braun, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce en matière de logement.

Date : Le jeudi 18 juin 2026



Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]