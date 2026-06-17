Inauguration d'UTILE Saint-Laurent : 269 personnes étudiantes logées dans des appartements hors-marché au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - UTILE et ses partenaires financiers sont fiers d'inaugurer UTILE Saint-Laurent, un immeuble de 168 appartements à but non lucratif dédiés à la population étudiante montréalaise. Ce sont 269 personnes étudiantes qui y habitent depuis le 1er juin dernier, menant le nombre de locataires total d'UTILE à plus de 1 200 à travers la province.

Situé à l'intersection des rues Ontario et Saint-Laurent, tout près du Quartier des spectacles, UTILE Saint-Laurent est un milieu de vie à proximité de services, des transports collectifs et d'axes de transport actif. L'immeuble est doté d'une salle communautaire, d'une buanderie, d'un stationnement intérieur pour vélos, d'un local commercial et d'une terrasse sur le toit. Les appartements sont, quant à eux, déjà dotés d'électroménagers, et le montant de leur loyer inclut l'internet, l'électricité et l'air climatisé. L'immeuble a été réalisé en respect des budgets et des échéanciers.

Ce projet est rendu possible grâce à l'apport financier de plusieurs partenaires, dont un investissement de 46,8 M$ du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), une subvention de 6,3 M$ de la Ville de Montréal et des prêts de prédéveloppement du Fonds communautaire de logement étudiant (CLÉ) et du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir UTILE et ses différents projets, qui s'inscrivent dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. UTILE Saint-Laurent aura un impact réel sur la vie des jeunes à Montréal et représente une autre étape importante dans notre plan ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Steven Guilbeault, député fédéral de Laurier--Sainte-Marie

« Une tour de logements hors marché pour étudiantes et étudiants réalisée en seulement deux ans, et en plein cœur du centre-ville, c'est la preuve que des solutions ciblées à la crise du logement sont possibles lorsque les bons partenaires travaillent ensemble. En offrant des espaces de qualité abordables, on vient aussi renforcer la mixité et la vitalité du centre-ville. »

- Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« C'est une immense fierté pour UTILE de contribuer à la revitalisation du Quartier latin par la réalisation de 168 appartements hors-marché. C'est en continuant de développer un grand volume de logements étudiants à but non lucratif dans la métropole que Montréal renforcera son statut de ville étudiante abordable par excellence. »

- M. Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur d'UTILE

« Nous sommes fiers de contribuer à cette nouvelle résidence réalisée dans le cadre de ce modèle d'affaires innovant développé par UTILE, un partenaire avec qui nous collaborons depuis 2018. Ce nouveau projet répond non seulement aux besoins des étudiants, mais il permet aussi de rendre disponibles des logements plus spacieux au bénéfice des familles, contribuant ainsi à bonifier l'offre résidentielle au Québec. »

- M. Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Bâtiment de 13 étages comptant 168 appartements (269 chambres);

Situé au 12 rue Ontario Est, à l'intersection des rues Ontario et Saint-Laurent;

Inclusions : chauffage, eau chaude, électricité, internet, air climatisé et électroménagers;

La construction de l'immeuble a débuté à l'automne 2024 et les locataires ont commencé à y emménager dès le début du mois de mai 2026.

Montage financier du projet :

46,8 M$ provenant du Fonds pour le logement abordable (FLA) du gouvernement du Canada, sous forme de prêt-subvention et de prêt à faible taux d'intérêt;

6,3 M$ en subvention de la Ville de Montréal;

9,1 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ sous forme d'un prêt de prédéveloppement de 2 M$ et d'un prêt de 7,1 M$ pour l'achat du terrain;

1,5 M$ du Fonds communautaire de logement étudiant (CLÉ) sous forme de prêt des suites d'un don de l'Association étudiante de l'Université McGill (AÉUM) au Fonds CLÉ.

À propos d'UTILE

UTILE est une entreprise d'économie sociale qui conçoit, construit et gère de manière responsable des logements à but non lucratif dédiés à la population étudiante. À ce jour, UTILE loge plus de 1 200 personnes étudiantes à travers le Québec et met désormais 600 à 800 unités en chantier par année.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux, ainsi que des projets industriels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $, dont près de 5 000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Maya Labrosse, Conseillère aux relations publiques, UTILE, 438 407-8877, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438 221-5117, [email protected]