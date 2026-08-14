Avis aux médias - La population est invitée à rendre un dernier hommage à Oliver Jones lors d'une chapelle ardente à l'hôtel de ville de Montréal

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- Afin d'honorer la mémoire de M. Oliver Jones, pianiste de jazz d'exception, professeur de musique et figure marquante de la vie culturelle d'ici et à l'international, la Ville de Montréal tiendra une chapelle ardente au Hall d'honneur de l'hôtel de ville. La population est invitée à venir lui rendre un dernier hommage et à témoigner sa sympathie à sa famille et ses proches.

Citoyen d'honneur de la Ville de Montréal depuis 2014, M. Jones a également été nommé Grand Montréalais dans la catégorie culturelle la même année, avant de recevoir le titre de commandeur de l'Ordre de Montréal en 2016.

Cette chapelle ardente permettra à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de saluer une dernière fois l'immense contribution d'Oliver Jones à la culture montréalaise, québécoise et canadienne.

Un livre de condoléances sera également mis à la disposition du public dans le Hall d'honneur de l'hôtel de ville afin de permettre à la population de témoigner sa sympathie à la famille et aux proches de M. Jones durant toute la durée de la chapelle ardente.

DATE : Mercredi 19 août 2026



HORAIRE : Dignitaires, membres et proches de la famille : 13 h à 13 h 30

Public : 13 h 30 à 19 h 30



LIEU : Hôtel de ville (Hall d'honneur)

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Les membres des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

Les médias accompagnés d'une caméra sont priés d'installer leur équipement avant 12 h 30, soit avant l'arrivée des dignitaires ainsi que des membres et proches de la famille.

Des modalités d'accueil seront prévues sur place afin de faciliter la couverture médiatique tout en respectant le caractère solennel de l'hommage.

Cérémonie funéraire

Une cérémonie funéraire publique aura lieu le jeudi 20 août 2026 à 13 h à l'Union United Church (3007, rue Delisle, Montréal). Les médias sont invités à couvrir l'événement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements pour la chapelle ardente : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]; Renseignements pour la cérémonie funéraire : Simon Fauteaux, SIX media marketing Inc., 514 972-4584, [email protected]