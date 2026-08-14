/R E P R I S E -- Avis aux médias - Signature du Livre d'or de la Ville de Montréal par le nouvel attaquant du CF Montréal Alexis Sánchez/

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à une séance de prises d'images à l'occasion d'un événement protocolaire soulignant l'arrivée de l'attaquant international chilien Alexis Sánchez à titre de joueur désigné du CF Montréal.

À cette occasion, Alexis Sánchez sera reçu à l'hôtel de ville de Montréal et procédera à la signature du Livre d'or de la Ville de Montréal, en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de sa contribution au rayonnement du soccer à l'échelle internationale. Cette visite marque également un moment important pour le CF Montréal et pour les nombreuses communautés montréalaises qui suivent sa carrière depuis plusieurs années.

Date : Vendredi 14 août 2026



Heure : 16 h



Lieu : Hôtel de ville (Salle du Pin-Blanc)

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Veuillez noter qu'aucune période de questions n'est prévue.

Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias au cabinet de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]