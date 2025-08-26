TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - Katherine Gibson, cheffe des finances de la Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY), prendra la parole à la conférence sur les services financiers mondiaux de Barclays, qui aura lieu à New York le 9 septembre 2025 à 14 h 00 (HE).

Un lien vers la diffusion audio en direct sera disponible sur le site Web de RBC au https://www.rbc.com/investisseurs/evenements-et-presentations.html le 9 septembre 2025. L'enregistrement audio sera conservé en archives durant trois mois.

