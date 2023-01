Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la 60e exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia en 2024

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui que Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la 60e exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia, du 20 avril au 24 novembre 2024. Kiwanga est reconnue comme une artiste contemporaine parmi les plus importantes au pays. Son œuvre axée sur la recherche s'inspire d'histoires marginalisées ou oubliées et s'articule autour de divers médias, notamment la sculpture, l'installation, la vidéo et la performance. Sa présentation à Venise sera organisée par Gaëtane Verna, directrice générale du Wexner Center for the Arts.

Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la 60e exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia, du 20 avril au 24 novembre 2024. Photo : © Bertille Chéret (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada, opérateur du Pavillon du Canada à Venise, a déclaré que « le MBAC est fier de présenter l'œuvre de Kapwani Kiwanga pour le Canada à la 60e exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia. Largement reconnue pour son approche unique, Kiwanga offre une œuvre qui présente des recherches rigoureuses de manières imaginatives afin de permettre aux histoires historiquement omises de s'épanouir. Je tiens à féliciter les membres de notre jury national d'avoir choisi une voix aussi opportune et provocatrice pour représenter le rôle vital et la place du Canada dans l'art contemporain international ».

L'artiste a été choisie par des experts de l'art canadien contemporain, notamment Daisy Desrosiers, directrice et conservatrice principale, Gund Gallery du Kenyon College; Heather Igliolorte, titulaire de la chaire de recherche de l'Université Concordia et co-directrice du Centre de recherche sur les avenirs autochtones; Michelle Jacques, conservatrice en chef et directrice des expositions et des collections au musée Remai Modern; Adeline Vlas, directrice des affaires muséales, The Power Plant Contemporary Art Gallery et Tania Willard, professeure adjointe d'études créatives et d'arts visuels, Université de la Colombie-Britannique à Okanagan.

Les coprésidents du comité de sélection des artistes de cette année, Michelle LaVallee, directrice, département Voies autochtones et décolonisation du MBAC, et Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation, ont déclaré que « l'approche interdisciplinaire de Kiwanga en matière de création artistique a reçu une attention internationale pour ses enquêtes révélatrices sur les structures, les systèmes et les histoires sous-jacentes des asymétries de pouvoir d'aujourd'hui. En travaillant à des sculptures, des installations multimédias et des performances, ses projets portent souvent une attention particulière aux sites où ils sont exposés. Le traitement de l'espace pour Kiwanga est un geste artistique. Ces facteurs ont convaincu le comité de sélection de choisir Kapwani Kiwanga ».

La commissaire du Pavillon du Canada Gaëtane Verna, directrice générale du Wexner Center for the Arts, a ajouté que « Kapwani Kiwanga fouille dans les archives du monde et effectue des recherches approfondies, qui sont élégamment intégrées à ses œuvres d'art. Elle s'intéresse également au rôle de l'art comme catalyseur pour révéler et traiter les récits sociopolitiques marginalisés divergents et souvent muselés qui font partie de nos histoires partagées. C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée à organiser le Pavillon du Canada, en conversation continue avec Kiwanga, et j'ai hâte de l'appuyer dans tous les aspects de ce projet mémorable dans lequel elle transcendera sans aucun doute les matériaux qu'elle choisira d'utiliser pour transformer notre propre compréhension du monde ».

L'exposition internationale d'art de La Biennale di Venezia est la plus grande et la plus prestigieuse exposition d'art contemporain au monde et compte plus de 80 pays participants. Les expositions présentées au Pavillon du Canada sont commandées par le Musée des beaux-arts du Canada et produites en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. La représentation canadienne en 2024 est rendue possible par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Depuis plus de 60 ans, le Pavillon du Canada, situé dans les Giardini à Venise, présente les œuvres des artistes canadiens les plus accomplis, sélectionnées par les conservateurs les plus renommés du pays. La représentation du Canada à l'exposition internationale a joué un rôle dans l'art contemporain canadien sur la scène internationale, contribuant ainsi au lancement ou à l'amélioration de la carrière internationale de nombreux artistes les plus célèbres du pays, dont Jean-Paul Riopelle, Michael Snow, Geneviève Cadieux, Janet Cardiff et George Bures Miller, Rebecca Belmore, David Altmejd, Shary Boyle, BGL, Geoffrey Farmer, Isuma, et, en 2022, Stan Douglas.

À propos de Kapwani Kiwanga

Kapwani Kiwanga (née en 1978, au Canada) est une artiste franco-canadienne qui vit à Paris. Kiwanga a étudié l'anthropologie et la religion comparée à l'Université McGill à Montréal, l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris et au Fresnoy -- Studio national des arts contemporains à Tourcoing. En 2022, Kiwanga a reçu le prix d'art de Zurich (CH). Elle a également remporté le Prix Marcel Duchamp (FR) en 2020, le Frieze Artist Award (USA) et le Prix Sobey pour les arts (CA) en 2018. Parmi les emplacements de ses expositions solos, mentionnons le Museum Haus Konstruktiv, Zurich (CH); le New Museum, New York (USA); le State of concept à Athènes (GR); le Moody Center for the Arts, Houston (USA); la Haus der Kunst, Munich (DE); la Kunsthaus Pasquart, Bienne (CHE); le MIT List Visual Arts Center, Cambridge (USA); la Esker Foundation, Calgary (CA); la Power Plant, Toronto (CA); le Logan Center for the Arts, Chicago (USA); la South London Gallery, Londres (GBR) et Jeu de Paume, Paris (FR), entre autres.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du 14e au 21e siècle. Fondé en 1880, le MBAC joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements au sujet de la Fondation du MBAC, visiter fondationmbac.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada. Le mandat du Conseil est de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'œuvres d'art ». Ses investissements favorisent un engagement sans cesse accru de la population d'ici et d'ailleurs à l'endroit des arts.

