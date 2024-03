À travers le prisme de la migration et de la diaspora, découvrez l'interprétation poétique, lyrique et contemplative du paysage canadien des années 1970 par le photographe Kan Azuma

OTTAWA, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente jusqu'au 16 juin 2024 Kan Azuma. Une question de lieu, exposition consacrée au photographe japonais Kan Azuma. Plus de 160 œuvres photographiques tirées de la collection du MBAC ainsi que des documents d'archives de Bibliothèque et Archives du MBAC permettent de visualiser l'interprétation poétique et contemplative du paysage canadien par l'artiste et ses expériences intimes avec son environnement et les lieux qu'il a visités au Canada, aux États-Unis et au Japon, de la fin des années 1960 jusqu'à ce qu'il cesse de réaliser des photographies au début des années 2000.

« Les œuvres photographiques de Kan Azuma nous offrent sa vision artistique poignante du paysage canadien à travers le prisme de la migration et de la diaspora des années 1970, et nous sommes fiers de la partager avec le public », a déclaré le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Jean-François Bélisle. « Nous lui sommes très reconnaissants du don généreux qu'il a fait à la Bibliothèque et aux Archives du Musée des beaux-arts du Canada en 2023 de ses archives, qui comprennent plus de 300 épreuves de travail, planches contact, négatifs et notes, et dont nous présentons sélection dans l'exposition. »

Organisée par Andrea Kunard, conservatrice principale, et Euijung McGillis, conservatrice adjointe de la collection de photographies du MBAC, l'exposition présente des œuvres tirées de la collection du Musée, dont l'importante série Érosion (1973) d'Azuma, qui met en scène le parc national de la Pointe-Pelée, dans le sud-ouest de l'Ontario.

À propos des photographies de la série Érosion, Kan Azuma explique que : « Les photos n'étaient pas destinées à être regardées individuellement. Au contraire, en visionnant la séquence, je voulais que le public ressente l'anxiété que j'éprouvais à l'époque. De manière intentionnelle, j'ai créé un rythme semblable à une rime, comme dans un poème. Individuellement, aucune des photos de la série Érosion n'est un poème, mais ensemble, elles en forment un. »

En plus des œuvres présentées dans l'espace de l'exposition, deux agrandissements photographiques de la série Pèlerinage des 88 temples (v.1995) de l'artiste sont exposés au niveau de la mezzanine du jardin Fred & Elizabeth Fountain. Trois autres agrandissements de la série sont installés le long de l'escalier extérieur de la salle d'exposition.

Né à Tokyo, au Japon, en 1946, Kan Azuma a étudié la photographie à Tokyo au milieu des années 1960 avant de venir au Canada en 1970, à l'âge de 24 ans. Il est retourné au Japon en 1980 et s'est retiré de la photographie au début des années 2000, à l'âge de 55 ans.

Le style photographique d'Azuma a été fortement inspiré par son mentor Ikkō Narahara (1931-2020) et par Daidō Moriyama (né en 1938). Leur influence a été déterminante dans la définition de la photographie japonaise contemporaine. Ces artistes ont utilisé un style photographique connu sous le nom d'are-bure-boke, c'est-à-dire avec du grain, flou, et peu net pour transmettre un sentiment d'immédiateté dans l'expérience de la réalité.

Les œuvres de Kan Azuma ont été célébrées dans plusieurs expositions collectives, dont Pèlerinage (1974), Sights of History. Vos photos… Notre histoire (1980) et La mise en ordre. Forme et expression dans la pratique photographique canadienne (2002). Ses photographies ont également fait l'objet d'un article dans le magazine italien Nuova Fotografia en 1976.

Kan Azuma au marché By

Patrimoine canadien présente, en collaboration avec le MBAC, une exposition extérieure de 12 œuvres photographiques de la série L'art de l'esquive (v. 1975) de Kan Azuma dans la cour Clarendon, dans le marché By, du 1er mars 2024 au 31 mars 2025.

Programmation publique

En marge de l'exposition, le public est invité à prendre part à diverses activités de découvertes et de création, dont une Rencontre avec les commissaires à l'occasion d'une visite de l'exposition. Des activités de création et des visites guidées seront offertes dans le cadre des soirées gratuites du jeudi soir du MBAC, notamment la réalisation d'aquarelles de paysages d'ambiance inspirés des œuvres d'Azuma. Pour en savoir plus, visitez beaux-arts.ca.

L'exposition Kan Azuma. Une question de lieu reçoit le soutien du Programme de photographie de la Banque Scotia au MBAC et est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada. Le MBAC tient à remercier la Fondation Mitsui Canada et la Fondation du Japon pour leur appui, et l'ambassade du Japon au Canada pour sa participation.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]