Kablusiak remporte le Prix Sobey pour les arts de 2023 de 100 000 $

Le prix prééminent des arts visuels contemporains au pays récompense l'artiste pour sa pratique qui remet en cause les anciennes catégories et ouvre la voie à de nouveaux imaginaires de l'art

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2023 /CNW/ - Kablusiak a remporté le Prix Sobey pour les arts 2023, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada, doté d'un prix en argent de 100 000 $. L'annonce a été faite ce soir par Divya Mehra, lauréate du Prix Sobey pour les arts de 2022, à l'occasion d'une célébration spéciale au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) qui a été diffusée en direct en ligne partout au pays. Les autres artistes de la courte liste - Gabrielle L'Hirondelle Hill, Michèle Pearson Clark, Anahita Norouzi, et Séamus Gallagher - recevront chacun 25 000 $.

Kablusiak a remporté le Prix Sobey pour les arts 2023, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada, doté d’un prix en argent de 100 000 $. Photo : gracieuseté de l’artiste. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Le Prix Sobey pour les arts récompense les artistes visuels canadiens à un moment décisif de leur carrière et dont l'œuvre reflète et parlent de notre époque contemporaine à l'échelle nationale et mondiale cette fois. Kablusiak, artiste et conservateur inuvialuk multidisciplinaire, met à profit l'ingéniosité inuite pour créer des œuvres à l'aide de toutes sortes de médiums, y compris la lingerie, la farine blanche, la pierre à savon, le feutre, l'acrylique et les mots. Son œuvre aborde les dé/connexions et les liens familiaux et communautaires au sein de la diaspora inuite, ainsi que l'impact de la colonisation sur les expressions inuites du genre et de la sexualité, sur la santé, sur le bien-être et sur la vie quotidienne. Originaire de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, Kablusiak a grandi à Edmonton, en Alberta. L'artiste vit actuellement à Calgary, en Alberta.

« Au nom du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts, nos plus chaleureuses félicitations à Kablusiak, qui remporte le Prix Sobey pour les arts de 2023 », a déclaré Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts (FSA). « Félicitations également aux quatre finalistes et à chacun des artistes canadiens de la longue liste pour cette édition du prix. Les perspectives diversifiées et la créativité dont témoignent les pratiques artistiques de ces artistes sont extraordinaires. C'est avec une grande fierté que nous avons travaillé à les mettre en contact avec des publics et d'autres producteurs en arts visuels partout au pays et ailleurs. »

« Le jury s'est senti interpellé par la pratique intrépide et sans complaisance de Kablusiak, qui remet en question les anciennes catégories et les histoires de l'art, et ouvre la voie à de nouveaux imaginaires. Leur vocabulaire multidisciplinaire déploie l'expérience d'être regardé sans être vu, qui façonne les réalités inuites et queer à la fois dans le monde de l'art et dans la société en général. L'attention qu'iel porte à la matérialité et à l'incarnation, ainsi que l'utilisation critique de l'humour, contribuent à la construction et à l'affirmation du monde. Le jury se réjouit des provocations que le travail de Kablusiak introduit dans les langages dominants de l'art contemporain », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales du MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2023.

« Gagner ce prix est un rêve, et le fait d'être parmi des pairs extraordinaires rend ce prix particulièrement spécial. Le soutien apporté par la Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada est considérable, et il est offert avec tant de soin. Cette opportunité ouvre de nombreuses portes et à chaque instant j'en ressens de la gratitude », a déclaré Kablusiak, qui se mérite le Prix Sobey pour les arts de 2023.

Kablusiak a été retenue comme personne gagnante du Prix Sobey pour les arts 2023 par un jury indépendant composé d'estimés conservateurs canadiens d'un océan à l'autre et d'un juré international. Ils ont examiné toutes les candidatures et établi une longue liste et une courte liste, et désigné la personne gagnante en se basant sur les carrières respectives des artistes à ce jour.

Le jury du Prix Sobey pour les arts 2023, est composé, de l'Ouest à l'Est, de :

Matthew Hyland , directeur général, Contemporary Art Gallery, Vancouver (côte Ouest et Yukon );

, directeur général, Contemporary Art Gallery, (côte Ouest et ); Haema Sivanesan , directrice des ateliers d'artistes Leighton et des partenariats programmatiques, Banff Centre for Arts and Creativity, Banff (Prairies et Nord);

, directrice des ateliers d'artistes Leighton et des partenariats programmatiques, Banff Centre for Arts and Creativity, (Prairies et Nord); Wanda Nanibush , conservatrice, art autochtone, Musée des beaux-arts de l' Ontario , Toronto ( Ontario );

, conservatrice, art autochtone, Musée des beaux-arts de l' , ( ); Eve-Lyne Beaudry , conservatrice, art contemporain, Musée national des beaux-arts du Québec, Québec (Québec);

, conservatrice, art contemporain, Musée national des beaux-arts du Québec, Québec (Québec); Pamela Edmonds , directrice et conservatrice, Dalhousie Art Gallery, Halifax (Atlantique); et

, directrice et conservatrice, Dalhousie Art Gallery, (Atlantique); et Cecilia Alemani , directrice Donald R. Mullen Jr. et commissaire en chef du programme du High Line Art ( New York ) et commissaire de la 59e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia 2022.

Des œuvres puissantes des finalistes du Prix Sobey pour les arts 2023 sont présentement à l'affiche au Musée. Organisée par le MBAC et la FSA, l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2023 se poursuit jusqu'au 3 mars 2024.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Le ou la gagnant·e reçoit 100 000 $, chacun des quatre autres artistes de la courte liste reçoit 25 000 $ et chacun des vingt autres artistes de la longue liste reçoit 10 000 $. En plus du soutien financier, certaines œuvres des cinq artistes finalistes sont présentées dans le cadre d'une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne.

Les ancien·ne·s gagnant·e·s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhavan (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021) et Divya Mehra (2022).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 en tant que prix privé destiné aux artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes visuels contemporains canadiens et vise à promouvoir de nouveaux développements dans l'art contemporain et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes visuels canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visiter beaux-arts.ca.

