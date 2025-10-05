Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - 27 récipiendaires à l'honneur

QUÉBEC, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a honoré 21 membres d'un service de sécurité incendie et 6 citoyens lors d'une cérémonie de reconnaissance. Cet événement a permis de mettre en lumière le mérite, le courage et l'altruisme remarquables dont ont fait preuve ces Québécois et Québécoises en portant secours à des personnes en danger, en plus de rendre hommage à ceux ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie au Québec.

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

Citation :

« Les récipiendaires dont nous soulignons les exploits aujourd'hui ont tous une chose en commun : leur engagement dépasse le simple devoir. Leurs gestes héroïques, dans des situations extrêmes, démontrent une véritable force de caractère qui mérite toute notre reconnaissance. Au nom de tous les Québécois et Québécoises, je leur dis merci! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Des Médailles pour acte méritoire, des Citations d'honneur et des Citations de reconnaissance ont été remises aujourd'hui : La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie ou d'une brigade industrielle qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel; La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie; La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]