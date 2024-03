Journée internationale des droits des femmes - Le gouvernement du Québec souhaite favoriser la place des femmes dans les milieux non traditionnels

QUÉBEC, le 8 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, met en lumière des femmes qui évoluent dans des milieux à prédominance masculine.

Nouvelle équipe de hockey féminin

Le 1er mars, la ministre a rendu visite à la nouvelle équipe de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) à Montréal. La LPHF représente un jalon important dans le mouvement de professionnalisation du hockey féminin. Les joueuses sont une source d'inspiration pour les jeunes femmes qui peuvent maintenant rêver de jouer au niveau professionnel. La ministre a reconnu le travail accompli dans les dernières années pour l'amélioration du statut professionnel des athlètes féminines de hockey et a abordé les enjeux et les inégalités qui persistent quant à la place des femmes dans le sport au Québec.

Participation au Sommet Perspective +

En compagnie de son adjointe gouvernementale et députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, la ministre Martine Biron a pris part au Sommet Perspective + organisé par les Agricultrices du Québec. Elle a profité de sa tribune pour réitérer l'importance de voir des femmes dans des postes décisionnels en agriculture pour qu'elles façonnent l'avenir de ce secteur essentiel pour l'économie du Québec.

Inauguration du pavillon Jeanne-Lapointe

La ministre a aussi participé à l'inauguration du pavillon Jeanne-Lapointe à l'Université Laval, anciennement pavillon des sciences de l'éducation. Elle a été la première femme diplômée de la Faculté des lettres créée en 1937 en plus d'être la première professeure de littérature. Elle a participé à la modernisation du système d'éducation du Québec et a été une ardente défenseure des droits des femmes.

Visite à l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction

La ministre a visité l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction à Québec en compagnie d'étudiantes dans différents corps de métiers. Ce fut l'occasion d'en apprendre plus sur les initiatives de l'école pour attirer et retenir les femmes dans le domaine de la construction et de réaffirmer l'engagement du gouvernement du Québec à faire de cette industrie un secteur plus accueillant pour les femmes.

Citation :

« À un moment de l'histoire où les droits des femmes reculent un peu partout dans le monde, il est encore pertinent de souligner le 8 mars. Et bien que nous puissions être fiers des avancées réalisées sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, nous devons continuer d'augmenter la présence des femmes dans les milieux non traditionnels. Il faut encourager la diversification de leurs choix scolaires et professionnels et lutter contre les stéréotypes. Et plus que tout, il ne faut jamais baisser les bras; c'est le pire ennemi de l'égalité. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité du gouvernement du Québec. L'importance de cet engagement a été réaffirmée avec la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 (Stratégie égalité) qui totalise des investissements de 124 millions de dollars sur 5 ans.

Dans le cadre de la Stratégie égalité, le gouvernement du Québec finance des projets visant entre autres à : sensibiliser les jeunes et outiller les parents en matière de diversification des choix scolaires et professionnels (action 2.1.1.); augmenter la présence des femmes dans les emplois d'avenir et de la construction (action 2.1.2).



Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le Secrétariat à la condition féminine et la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027, consulter Québec.ca.

