Journée internationale des droits des femmes - Le gouvernement du Québec aspire à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, maintenant et pour les générations futures

QUÉBEC, le 8 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème Faisons progresser l'égalité aujourd'hui pour les générations futures, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, met en lumière les initiatives favorisant la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que la promotion de relations égalitaires entre les femmes et les hommes.

Visite du Centre d'expertise Marie-Vincent

Le vendredi 7 mars, la ministre a visité le Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent, situé à Montréal. Ce centre offre sous un même toit l'ensemble des services nécessaires aux enfants et aux adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle, à leurs proches ainsi qu'aux enfants de moins de 12 ans qui présentent des comportements sexuels problématiques. Le centre fait également de la prévention et de la formation en matière de violence sexuelle. Lors de sa visite, la ministre s'est entretenue avec le personnel intervenant sur leur travail auprès des jeunes, notamment quant à la prévention de la violence sexuelle par l'éducation, la sensibilisation et la promotion de relations saines et égalitaires.

Citation :

« À un moment où les droits des femmes reculent un peu partout dans le monde, il est essentiel de souligner le 8 mars. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux enjeux d'égalité afin de bâtir une société plus juste. Ensemble, nous devons poursuivre la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale, qui touchent majoritairement les femmes et les filles. Ensemble, nous pouvons léguer une société plus égalitaire aux générations futures. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité du gouvernement du Québec. L'importance de cet engagement a été réaffirmée avec la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 (Stratégie égalité) qui totalise des investissements de 124M$ sur 5 ans.

(Stratégie égalité) qui totalise des investissements de 124M$ sur 5 ans. Dans le cadre de la Stratégie égalité, le gouvernement du Québec finance des projets visant entre autres à : sensibiliser les jeunes et outiller les parents en matière de diversification des choix scolaires et professionnels (action 2.1.1.); augmenter la présence des femmes dans les emplois d'avenir et de la construction (action 2.1.2).

La Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 vient également consolider l'action gouvernementale en la matière et prévoit des financements en vue de sensibiliser la population aux conséquences de ces violences dont les victimes sont encore majoritairement des femmes.

La campagne Si l'amour tourne en violence est déployée du 14 février au 31 mars 2025 et vise à sensibiliser les 12-17 ans à la violence dans les relations intimes et amoureuses, les conscientiser aux comportements inacceptables et à faire la promotion de relations saines et égalitaires.

Liens connexes :

Pour plus d'informations sur les initiatives gouvernementales en matière d'égalité et pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, consultez :

Pour en savoir plus sur le Secrétariat à la condition féminine, consultez Québec.ca.

Facebook LinkedIn

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]