Journée de l'intégrité publique 2026 : de l'information à l'action

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Journée de l'intégrité publique, présentée par le Forum des partenaires en intégrité publique, se tiendra le vendredi 20 mars prochain. Cette demi-journée composée de présentations et de panels de discussion aura pour thème « De l'information à l'action ». Les spécialistes qui prendront part aux échanges sont issus de divers horizons et œuvrent au sein de différentes organisations qui sont engagées à préserver l'intégrité publique dans un contexte de changement rapide.

Programmation

L'événement est ouvert au public et fait l'objet d'une webdiffusion. Il comprendra trois volets. L'animateur de la journée, M. Mathieu Galarneau, porte-parole au Commissaire à la lutte contre la corruption, présentera un premier panel de discussion sur les métiers de l'intégrité publique. Des expertes et des experts en prévention, en médiation et en enquête, qui proviennent du Commissaire à la lutte contre la corruption, du Protecteur du citoyen et de l'Autorité des marchés publics, présenteront leur rôle essentiel au maintien de l'intégrité publique.

Les élections générales provinciales ayant lieu en octobre prochain, le second panel portera sur les principales règles applicables en période électorale. Il mettra en lumière le rôle d'Élections Québec, du Commissaire à l'éthique et à la déontologie ainsi que de Lobbyisme Québec. Les panélistes expliqueront comment leurs organisations veillent à la transparence et au respect des règles éthiques en période électorale.

L'événement se conclura par une discussion sur les opportunités et les risques d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) dans des contextes de prévention et de surveillance en intégrité publique. Mme Joé T. Martineau, titulaire de la Chaire en éthique organisationnelle et gouvernance de l'intelligence artificielle à HEC Montréal, et Mᵉ Valentin Callipel, chargé de mission au Laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, présenteront des exemples concrets d'application de l'IA en prévention et en enquête. L'essor de cette technologie soulève des occasions à saisir et des risques à encadrer pour la gestion publique.

Pour connaître l'horaire et pour vous inscrire, consultez la programmation de l'événement.

« Le thème de notre journée, De l'information à l'action, nous invite à progresser concrètement vers une culture de l'intégrité. Les citoyennes et citoyens sont aujourd'hui bien au fait des enjeux d'intégrité publique. Lorsque ces questions font les manchettes, on constate que la société a des attentes élevées envers ses institutions publiques, et c'est tant mieux », explique le représentant du Forum, le protecteur du citoyen, M. Marc-André Dowd.

Faciliter la divulgation d'un acte répréhensible

À l'occasion de la Journée de l'intégrité publique, le Forum rappelle que toute personne témoin d'un acte répréhensible dans un organisme public peut communiquer avec un membre du Forum des partenaires ou avec le Protecteur du citoyen pour être orientée vers l'organisme compétent. Il insiste également sur l'importance, pour les institutions publiques, de protéger la confidentialité des personnes signalant des actes répréhensibles ou collaborant aux enquêtes et de prévenir toute forme de représailles contre elles.

Forum des partenaires en intégrité publique

Sous la coordination de M. Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, le Forum des partenaires en intégrité publique constitue un lieu d'échange privilégié pour aborder divers enjeux relatifs à l'intégrité du secteur public, dont ceux découlant d'une dénonciation d'un lanceur d'alerte. Il regroupe l'Autorité des marchés publics, le Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, le Commissaire à la lutte contre la corruption, le Commissaire à l'éthique et à la déontologie, la Commission de la fonction publique, la Commission municipale du Québec, Élections Québec, Lobbyisme Québec et le Protecteur du citoyen. Vous trouverez en annexe une description des membres du Forum des partenaires en intégrité publique.

ANNEXE - MEMBRES DU FORUM DES PARTENAIRES EN INTÉGRITÉ PUBLIQUE

Autorité des marchés publics

L'Autorité des marchés publics a pour mission de surveiller l'ensemble des contrats publics, notamment la conformité des processus d'adjudication et d'attribution de ces contrats, de même que de recevoir les plaintes de personnes intéressées. Toute personne peut aussi lui communiquer de façon confidentielle des renseignements relatifs à des contrats lorsque l'organisme public concerné n'apparaît pas agir ou avoir agi en conformité avec le cadre normatif en vigueur. Composez le 1 888 772-7443 ou consultez le site Web amp.quebec.

Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal

Le Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal a pour mandat de surveiller le processus d'octroi et l'exécution des contrats de la Ville de Montréal et de ses personnes morales liées. Il forme aussi leur personnel et les personnes élues à l'identification et à la prévention des manquements à l'intégrité contractuelle. Le Bureau doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que l'anonymat de toute personne qui lui communique un renseignement soit assuré. Des dispositions pénales les protègent contre toute mesure de représailles. Consultez le site Web bigmtl.ca.

Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC/UPAC)

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption. Consultez le site Web upac.gouv.qc.ca.

Commissaire à l'éthique et à la déontologie

Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie est une institution indépendante qui conseille, accompagne et encadre les membres de l'Assemblée nationale et leur personnel politique, en s'assurant que les règles déontologiques et les principes éthiques établis guident leur conduite. La personne titulaire de la fonction de commissaire est désignée par l'Assemblée nationale. Le Commissaire est disponible pour répondre aux questions des citoyennes et citoyens en toute confidentialité. Consultez le site Web www.ced-qc.ca.

Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Par son rôle juridictionnel, elle entend des recours en droit du travail déposés par des fonctionnaires non syndiqués. Par son rôle de surveillance, la Commission vérifie le respect, par les ministères et les organismes, des règles et des principes en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique du Québec. Vous doutez de la conformité d'une décision en gestion des ressources humaines dans la fonction publique? Communiquez avec la Commission.

Commission municipale du Québec

La Commission municipale du Québec, à titre d'organisme indépendant voué au domaine municipal, contribue à améliorer la gouvernance, la gestion et la confiance des citoyens envers leurs institutions. La Commission est le guichet unique des citoyens et des intervenants du milieu municipal pour le traitement des divulgations ainsi que pour les enquêtes en matière d'intégrité municipale. La Commission traite autant les divulgations d'actes répréhensibles à l'égard des municipalités que celles en matière d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Consultez le site Web cmq.gouv.qc.ca.

Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises. Consultez le site Web www.electionsquebec.qc.ca.

Lobbyisme Québec

Lobbyisme Québec est une institution indépendante dont les actions visent à promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme. Elle est chargée d'assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes en effectuant la surveillance et le contrôle des représentations d'intérêts. Elle est également responsable du registre des lobbyistes, Carrefour Lobby Québec, qui assure le droit de la population d'être informée des communications d'influence faites auprès des institutions publiques. Communiquez avec Lobbyisme Québec pour signaler une situation que vous croyez irrégulière.

Protecteur du citoyen

Le Protecteur du citoyen est un ombudsman impartial et indépendant qui a pour mission d'assurer le respect des droits des citoyens et citoyennes dans leurs relations avec les services publics. Le Protecteur du citoyen traite les divulgations d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations. Composez le 1 800 463-5070 ou consultez le site Web protecteurducitoyen.qc.ca.

SOURCE Autorité des marchés publics

Information média : Stéphane Hawey, Conseiller en communication, Autorité des marchés publics, T : 418 803-1065, [email protected]