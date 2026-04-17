Rigaud : Alain Gauthier coupable d'avoir fourni une fausse déclaration solennelle

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - L'entrepreneur Alain Gauthier, principal dirigeant de L3B, s'est reconnu coupable d'avoir signé une fausse déclaration solennelle dans le cadre d'un contrat avec la Ville de Rigaud.

Le 13 juin 2023, la Ville de Rigaud a lancé un appel d'offres afin d'effectuer la réfection des infrastructures des rues Sainte-Madeleine et Gérard-Chicoine. L3B, sous la gouverne d'Alain Gauthier, a obtenu le contrat d'une valeur de plus de 2 M$.

Ce contrat comportait des clauses de décompte progressif et exigeait que le Magogois de 65 ans remette une déclaration assermentée lors de chaque décompte afin d'attester que les travaux sont effectués et que les sous-traitants ont tous été payés.

Le 23 octobre 2023, la Ville de Rigaud reçoit de L3B un décompte progressif de 478 395,50 $ ainsi qu'une déclaration assermentée pour une partie des travaux. Or, suivant des vérifications faites par la municipalité, cette déclaration assermentée est apparue fausse, car quatre des sous-traitants n'avaient pas été payés. De plus, Alain Gauthier aurait signé la déclaration à titre de déclarant et de commissaire à l'assermentation.

Vendredi, Alain Gauthier a reçu une absolution conditionnelle à une probation d'un an.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

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