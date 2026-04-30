Le commissaire à la lutte contre la corruption à la rencontre des élus de la MRC de Témiscamingue

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, Vincent Richer, rencontrera ce soir des élus de la MRC de Témiscamingue dans le cadre d'une séance de sensibilisation au phénomène de la corruption.

« Pour lutter contre la corruption dans nos municipalités, il faut d'abord que nos élus puissent identifier ce qui constitue un acte répréhensible et soient en mesure de mettre en place des garde-fous efficaces. La prévention, c'est le nerf de la guerre. C'est pour cette raison que je suis heureux de l'invitation des élus de la MRC de Témiscamingue », souligne le commissaire Richer.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée auprès des élus et gestionnaires municipaux qu'a débutée le commissaire Richer suivant les élections municipales de novembre 2025. Depuis, plus d'une centaine d'élus et de gestionnaires municipaux ont été sensibilisés à la corruption.

« La MRC de Témiscamingue a saisi l'occasion d'accueillir le commissaire à la lutte contre la corruption afin d'offrir à ses élu.es un moment privilégié de sensibilisation et d'échange. Dans le contexte de leur mandat, il est essentiel que les personnes élues soient bien outillées pour reconnaître les situations à risque, adopter les bons réflexes et contribuer activement à maintenir la confiance du public envers nos institutions municipales. Cette rencontre s'inscrit dans notre volonté d'agir en prévention et de soutenir une gouvernance saine, transparente et responsable », assure Martin Lefebvre, préfet de la MRC de Témiscamingue.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected] - 514 228-3098, poste 12345