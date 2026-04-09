Groupe Expert Pente inc. de LaSalle perd son autorisation de contracter et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a révoqué, en date du 27 février 2026, l'autorisation de contracter de Groupe Expert Pente inc., une entreprise offrant des services de blanchissage et de nettoyage à sec mécanisés, ainsi que d'approvisionnement en produits alimentaires. L'entreprise de LaSalle a aussi été inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

À la suite d'un examen d'intégrité, l'AMP a rendu sa décision pour les motifs suivants :

Groupe Expert Pente inc., dont Nathalie Tchaleu Ngale est l'unique administratrice et actionnaire, a fait défaut de respecter des règles en matière d'appel d'offres, dont celles relatives aux conflits d'intérêts.





L'entreprise, par le truchement de son unique administratrice et actionnaire, Nathalie Tchaleu Ngale, a induit ou a tenté d'induire en erreur l'AMP en lui soumettant une déclaration assermentée contenant des informations fausses.

Au cours des cinq prochaines années, Groupe Expert Pente inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public. L'entreprise dispose de 60 jours pour mettre un terme à ses contrats publics en cours. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065