Drummondville : Cinq chefs d'accusation pour s'être fait passer pour un employé du Directeur général des élections du Québec

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Nicolas Asselin, 46 ans de Saint-Siméon, fait face à cinq chefs d'accusation pour s'être fait passer pour un enquêteur du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), ainsi que pour avoir forgé et utilisé des lettres officielles du DGEQ.

L'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) tend à démontrer que Nicolas Asselin aurait posé ces gestes avec l'intention de causer un désavantage à David Bélanger lors de la course à la mairie de Drummondville. Il aurait perpétré les gestes entre le 16 et le 30 avril 2025.

Les chefs retenus sont : prétendre faussement être un fonctionnaire public, fabrication et usage de faux et fraude à l'identité.

Nicolas Asselin devra comparaître au palais de justice de Drummondville le 20 mai prochain.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

Chefs d'accusation Description Prétendre faussement être un agent de la paix 130(1)a)(2)b) Entre le 16 avril 2025 et le 30 avril 2025, à Drummondville, district de Drummond, et ailleurs au Québec, s'est présenté faussement comme un fonctionnaire public, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 130(1)a)(2)b) du Code criminel. Prétendre faussement être un agent de la paix

130(1)b)(2)b)

Entre le 16 avril 2025 et le 30 avril 2025, à Drummondville, district de Drummond, et ailleurs au Québec, n'étant pas un fonctionnaire public, a employé un modèle de lettre de façon à faire croire vraisemblablement qu'il était un fonctionnaire, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 130(1)b)(2)b) du Code criminel. Faux

366(1)a)-367b) Entre le 16 avril 2025 et le 30 avril 2025, à Drummondville, district de Drummond, et ailleurs au Québec, a fait de faux documents, soit : des lettres de Suzanne Naud et Jean-François Blanchet d'Élections Québec, les sachants faux, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on y donne suite comme authentiques au préjudice de David Bélanger, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue aux articles 366(1)a)-367b) du Code criminel. Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait

368(1)a)(1.1)b)

Entre le 16 avril 2025 et le 30 avril 2025, à Drummondville, district de Drummond, et ailleurs au Québec, sachant ou croyant que des documents étaient contrefaits, soit : des lettres de Suzanne Naud et Jean-François Blanchet d'Élections Québec, s'en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 368(1)a)(1.1)b) du Code criminel. Fraude à l'identité

403(1)c)(3)b)

Entre le 16 avril 2025 et le 30 avril 2025, à Drummondville, district de Drummond, et ailleurs au Québec, s'est frauduleusement fait passer pour une personne vivante ou morte, soit : Suzanne Naud et Jean-François Blanchet, avec l'intention de causer un désavantage à David Bélanger, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 403(1)c)(3)b) du Code criminel.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345