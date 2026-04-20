L'entreprise 9530-5777 Québec inc. de Saguenay se voit refuser l'obtention d'une autorisation de contracter et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) refuse d'accorder une autorisation de contracter à l'entreprise 9530-5777 Québec inc., établie à Saguenay et spécialisée dans les services de conciergerie et d'entretien ménager. Le 11 mars dernier, l'AMP l'a aussi inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

Cette décision fait suite au constat que son unique actionnaire et administrateur, Stéphane Bergeron, a, à plusieurs reprises, éludé ou tenté d'éluder la loi dans le cadre de ses affaires.

En conséquence, pour les cinq prochaines années, l'entreprise ne pourra présenter de soumission en vue d'obtenir un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat public, quelle qu'en soit la valeur. Elle dispose également d'un délai de 60 jours pour résilier tout contrat public actuellement en cours. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

Résumé de la décision

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065