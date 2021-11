Jean Boulet est nommé ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce aujourd'hui la nomination de Jean Boulet comme ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Boulet conserve également son titre de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Rappelons que Nadine Girault avait annoncé, il y a quelques semaines, un arrêt temporaire de ses activités en raison d'ennuis de santé. Mme Girault doit toutefois, sous recommandation de son médecin, alléger ses tâches pour le reste du mandat.

Concernant les dossiers touchant les Relations internationales et la Francophonie, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, continuera de garder le fort jusqu'au retour de Mme Girault, lorsque son état de santé le permettra.

« Je tiens à remercier chaleureusement Nadine Girault pour son travail comme ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. La santé doit toujours être la priorité et c'est pour cette raison que nous avons convenu ensemble, d'un commun accord, d'alléger sa charge de travail. Nadine a fait un travail remarquable à l'Immigration, en pilotant des dossiers importants et prioritaires pour le Québec. J'ai très hâte de l'accueillir à nouveau parmi nous dans ses responsabilités de ministre des Relations internationales et de la Francophonie. J'ai pleinement confiance que Jean saura poursuivre le travail entamé par Nadine et faire avancer nos réformes avec brio. Nous devons continuer de travailler à rendre notre système d'immigration plus efficace et mieux arrimé sur les besoins de toutes les régions du Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Mes premières pensées vont à mon estimée collègue, Nadine Girault. Je souhaite de tout cœur que ce moment d'arrêt soit bénéfique pour sa santé et qu'elle puisse nous revenir rapidement. Je tiens également à remercier le premier ministre pour la confiance qu'il me témoigne à nouveau. Au cours des derniers mois, nous avons fait des gains importants face au gouvernement fédéral dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. J'entends bien continuer dans cette direction puisque l'immigration est l'une des solutions à notre disposition pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui frappe de nombreux de secteurs de notre économie. On doit toutefois s'assurer qu'elle réponde aux besoins de nos entrepreneurs, et ce, à la grandeur du Québec. En misant davantage sur la francisation et la régionalisation de l'immigration, nous mettons en place les conditions idéales pour mieux intégrer les nouveaux arrivants en sol québécois. C'est tout le Québec qui en sortira gagnant. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région de la Mauricie

