Autonomie alimentaire et vitalité économique des régions - 1,5 M$ supplémentaires pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire de la Mauricie

QUÉBEC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un nouvel appui financier de 1 500 000 $ pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire en Mauricie. Cette somme couvrira la période 2024-2027. Cela permettra le financement de projets dans le secteur bioalimentaire qui répondent directement aux priorités de la région et qui contribueront à son dynamisme économique.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Trois-Rivières.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) accorde une aide de 900 000 $. De leur côté, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et Services Québec octroient respectivement 600 000 $ et 30 000 $. En y ajoutant la contribution des acteurs du milieu, le montant total du fonds atteint 1 800 000$.

Citations

« L'entente sectorielle de la Mauricie est un puissant levier de développement pour le secteur agricole et agroalimentaire. L'objectif est de reconnaître les dynamiques uniques de la région et d'adapter les interventions aux spécificités du territoire. Je suis heureux de son renouvellement et des investissements additionnels qui favoriseront la mise en branle de projets porteurs pour l'accroissement de notre autonomie alimentaire et le dynamisme économique de la Mauricie! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les différents partenaires mettent à profit leur innovation et leur engagement autour de projets structurants. Ces derniers sont essentiels à la prospérité de notre région et engendrent des retombées qui profitent à toute la population. Je salue cette initiative qui aidera à stimuler nos industries et à développer notre économie. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Le renouvellement de cette entente permettra aux partenaires de la région de la Mauricie de poursuivre leur travail pour le développement du potentiel du secteur agricole et agroalimentaire. Leurs efforts et leur collaboration contribuent grandement à la vitalité de la région et je les en remercie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est grâce à la mobilisation et à la concertation des gens du milieu que des projets structurants peuvent continuer à faire fleurir l'agroalimentaire de la Mauricie. Ce nouveau financement est nécessaire au développement de notre autonomie alimentaire et à l'atteinte d'une sécurité alimentaire pérenne pour nos concitoyens. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Il est crucial de soutenir le secteur agricole et agroalimentaire de la Mauricie. L'entente sectorielle représente un levier exceptionnel pour encourager le développement de projets collectifs et novateurs dans ces domaines. Les fonds alloués permettront non seulement de poursuivre les initiatives des Partenaires du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie (PDAAM), mais aussi de financer des projets collectifs pour le secteur. Travailler ensemble nous permettra de progresser et de mieux répondre aux besoins spécifiques de notre région. »

Andréanne Renaud, coordonnatrice du PDAAM - Partenaires du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie

Faits saillants

L'Entente sectorielle de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie 2024-2027 est constituée de contributions financières gouvernementales et de contributions d'acteurs du milieu. L'enveloppe totale de 1 803 000 $ se détaille ainsi : MAPAQ : 900 000 $ MAMH : 600 000 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité Services Québec : 30 000 $ L'ensemble des MRC : 198 000 $ IDE Trois-Rivières : 45 000 $ Fédération de l'UPA de la Mauricie : 30 000 $



