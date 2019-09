Jazz lance le programme La Passerelle Jazz pour les agents de bord - Signature d'une première entente avec le Collège Georgian

Jazz a annoncé également la signature d'une entente avec le Collège Georgian d'arts appliqués et de technologie, qui devient ainsi le premier établissement d'enseignement à adhérer au programme La Passerelle Jazz pour les agents de bord. Un événement célébrant ce nouveau partenariat a eu lieu aujourd'hui au Collège Georgian à Barrie, en Ontario. Les participants au programme d'études de service en vol de cette école pourront être recommandés à Jazz pour un poste d'agent de bord lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme et satisfait aux critères d'admissibilité.

« Nous sommes très fiers de lancer le nouveau programme La Passerelle Jazz pour les agents de bord et ravis de notre partenariat avec le Collège Georgian, a déclaré Rhonda Bishop, directrice - Service en vol et Fournitures de bord de Jazz. La conjugaison de nos efforts afin d'offrir un cheminement de carrière aux étudiants intéressés par l'aviation et, plus particulièrement aux agents de bord, constitue un atout pour les étudiants, le collège et Jazz. Nous avons très hâte d'amorcer une relation de travail, qui nous le savons, sera constructive et mutuellement avantageuse. »

« Grâce à des partenariats novateurs avec des organisations de l'industrie, comme celui conclu avec Jazz, Georgian dépasse la moyenne provinciale en matière de taux d'emploi des diplômés depuis plus de vingt ans, a déclaré Maher Ghalayini, doyen - Affaires et Gestion, Hôtellerie, Tourisme et Loisirs. Ce partenariat avec Jazz permettra à nos diplômés de progresser rapidement dans leur carrière en aviation. »

Les étudiants inscrits au programme de service en vol du Collège Georgian pour l'année 2019/2020 seront admissibles à La Passerelle Jazz pour les agents de bord. Les étudiants qui mèneront à bien ce programme d'une durée d'un an et satisferont aux critères d'admissibilité seront invités à une entrevue pour un poste d'agent de bord à Jazz Aviation. Jazz exploite environ 670 vols quotidiennement pour le compte d'Air Canada sous la marque Air Canada Express à l'échelle du Canada et des États-Unis au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier, De Havilland et Embraer. Les Services techniques Jazz fournissent des services de révision générale, de réparation et de remise à neuf à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

À propos du Collège Georgian

Diplômes, certificats, stages d'apprentissage et plus encore : le Collège Georgian propose plus de 130 programmes axés sur le marché pour accélérer la réussite. Le Collège est un chef de file reconnu pour ses programmes de coopération avec les entreprises et le taux d'emploi de ses diplômés figure parmi les meilleurs des collèges ontariens. Figure de proue des programmes d'enseignement en entrepreneuriat et en innovation sociale, le Collège Georgian accueille 13 000 étudiants à temps plein, dont plus de 3 600 étudiants étrangers provenant de 85 pays.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Manon Stuart, Halifax (Nouvelle-Écosse) 902 873-5054, manon.stuart@chorusaviation.com; Debra Williams, Toronto (Ontario) 905 671-7769, debra.williams@chorusaviation.com; Relations avec les médias pour le Collège Georgian : Elaine Murray, spécialiste - Communications, 705 728-1968 poste 1003, elaine.murray@georgiancollege.ca

