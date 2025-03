HALIFAX, NS, le 25 mars 2025 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est fière d'être reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour la quatorzième année consécutive. Cette réalisation souligne l'engagement inébranlable de Jazz à promouvoir une culture d'entreprise exceptionnelle et à soutenir ses employés dans toute la région.

Fortement enracinée au Canada atlantique, Jazz est le principal exploitant de vols régionaux pour Air Canada et emploie, au Canada atlantique, plus de 900 personnes réparties dans les quatre provinces. L'entreprise s'efforce d'offrir un environnement de travail positif, inclusif et gratifiant, qui favorise la croissance et l'innovation.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour la quatorzième année consécutive, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. Cette distinction témoigne du dévouement de nos employés, qui font de Jazz un endroit où il fait bon travailler. Nous continuons à mettre l'accent sur la collaboration, le respect et l'amélioration continue afin de maintenir notre position d'employeur de choix. »

Le prix pour les meilleurs employeurs du Canada atlantique de Mediacorp Canada Inc. vise à reconnaître les entreprises qui jouent un rôle de chef de file dans leur industrie en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués selon des critères comme le lieu de travail physique, l'ambiance de travail, l'atmosphère sociale, la santé, les avantages financiers et familiaux, les vacances, les congés, la communication avec les employés, la gestion du rendement, la formation, le perfectionnement des compétences et l'engagement dans la collectivité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 69 destinations en Amérique du Nord. En plus de compter parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique, Jazz a été nommée récemment parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Jazz a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Flyjazz.ca

