HALIFAX, NS, le 22 mai 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant le rachat aux fins d'annulation d'un montant maximal de 25 millions de dollars de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et de ses actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »). L'offre a expiré à 17 h (heure de Toronto) le 20 mai 2025. Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

Au total, la Société a procédé à la prise en livraison et au règlement de 471 319 actions au prix de rachat de 21,00 $ par action (le « prix de rachat »), pour un prix de rachat global d'environ 9,9 millions de dollars, compte non tenu des frais de l'offre. En date du 11 avril 2025, soit le dernier jour de bourse complet avant la date à laquelle l'offre a été annoncée publiquement, les actions rachetées aux fins d'annulation aux termes de l'offre représentent environ 1,78 % du nombre total des actions émises et en circulation. Compte tenu de l'offre, 25 992 518 actions demeurent en circulation.

Selon les données définitives fournies par Compagnie Trust TSX, en sa qualité de dépositaire de l'offre (le « dépositaire »), un nombre total de 471 319 actions de Chorus ont été valablement déposées en réponse à l'offre, sans que leur dépôt ait été révoqué, à un prix égal ou inférieur au prix de rachat.

La Société a procédé au paiement des actions rachetées qui ont été déposées et acceptées aux fins de rachat en remettant au dépositaire le prix de rachat global, conformément à l'offre et aux lois applicables, et le dépositaire effectuera le paiement aux actionnaires. Les actions qui n'ont pas été valablement déposées, ou qui ont été déposées mais que la Société n'a pas pris en livraison, seront retournées aux actionnaires sans délai par le dépositaire. Pour aider les actionnaires à établir les incidences fiscales canadiennes de l'offre, la Société estime qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le capital versé par action s'établit à environ 15,75 $. Étant donné que le prix de rachat de 21,00 $ est supérieur au capital versé par action, les actionnaires qui ont vendu des actions à la Société aux termes de l'offre seront réputés avoir reçu un dividende égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé de l'action pour besoins de l'impôt sur le revenu fédéral canadien en raison de cette vente. Le dividende réputé avoir été payé par la Société est désigné comme un « dividende déterminé » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

Le « montant déterminé » aux fins du paragraphe 191(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est de 19,65 $. Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne les incidences fiscales liées à la disposition de leurs actions aux termes de l'offre.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société qui visait ses actions (l'« OPRCNA ») a été suspendue pendant la durée de l'offre. La Société a l'intention de reprendre son OPRCNA et de poursuivre le rachat des actions aux termes de celle-ci jusqu'à l'expiration de l'OPRCNA le 13 novembre 2025, ou jusqu'à toute date antérieure à laquelle Chorus aura racheté le nombre maximal d'actions autorisé aux termes de l'OPRCNA. Chorus a l'intention d'effectuer des rachats aux termes de l'OPRCNA lorsqu'elle juge opportun de le faire en tenant compte du cours de l'action et d'autres considérations. Rien ne garantit le nombre d'actions, le cas échéant, que Chorus rachètera aux termes de l'OPRCNA.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective peuvent se reconnaitre à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « futur », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. Les énoncés portant sur la poursuite envisagée de l'OPRCNA et des rachats d'actions aux termes de celle-ci constituent de l'information prospective. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

