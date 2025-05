HALIFAX, NS, le 27 mai 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir établi un régime de rachat d'actions automatique (le « RRAA ») auprès d'un courtier en vue de faciliter les rachats de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et de ses actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions ») dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») annoncée précédemment le 6 novembre 2024. Les rachats aux termes de l'OPRCNA ont été suspendus au cours de la période de l'offre publique de rachat importante de la Société qui visait les actions de celle-ci et qui a expiré le 20 mai 2025. La Société a maintenant l'intention de reprendre le rachat de ses actions aux termes de l'OPRCNA.

La Société a établi le RRAA auprès de son courtier désigné pour permettre les rachats d'actions pendant les périodes d'interdiction d'opérations, sous réserve de certains paramètres tels que le cours et le nombre d'actions. En l'absence d'une période d'interdiction, les actions peuvent également être rachetées au gré de la direction, conformément à la loi applicable. Chorus ne peut modifier ou suspendre le régime ou y mettre fin que si elle ne dispose d'aucune information importante et inconnue du public au moment où elle prend cette décision. Le régime constitue un « plan automatique » pour les besoins de la législation canadienne en valeurs mobilières et celui-ci a été examiné par la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Aux termes de l'OPRCNA approuvée par la TSX, Chorus peut racheter aux fins d'annulation jusqu'à concurrence de 1 280 640 actions d'ici le 13 novembre 2025. Les rachats réalisés aux termes de l'OPRCNA seront effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et/ou d'autres systèmes de négociation canadiens au cours en vigueur au moment du rachat, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Quel que soit le jour de bourse, Chorus rachètera au plus 11 836 actions (ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen pour les six mois clos le 31 octobre 2024), compte non tenu des rachats faits conformément aux dispenses relatives aux achats de blocs figurant dans les règles de la TSX. Les rachats aux termes de l'OPRCNA prendront fin à la première des éventualités suivantes : soit la date à laquelle Chorus aura racheté 1 280 640 actions, soit le 13 novembre 2025. Rien ne garantit le nombre d'actions, le cas échéant, que Chorus rachètera aux termes de l'OPRCNA.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective peuvent se reconnaître à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « futur », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. Les énoncés portant sur la poursuite envisagée de l'OPRCNA et des rachats d'actions aux termes de celle-ci constituent de l'information prospective. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

