HALIFAX, NS, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est fière d'être reconnue une fois de plus parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité par Mediacorp Canada Inc.; elle reçoit ainsi cette reconnaissance pour la quatorzième année consécutive.

« La diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité sont au cœur de notre culture professionnelle, et nous sommes toujours déterminés à favoriser un environnement où tous les employés se sentent valorisés et soutenus, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. Je suis fier de perpétuer cette tradition et de faire en sorte que Jazz demeure un chef de file pour ce qui est de la diversité en milieu de travail. »

Le concours Meilleurs employeurs canadiens pour la diversité met en lumière les employeurs qui ont créé des programmes de diversité et d'inclusion exceptionnels en milieu de travail. Il souligne les efforts fructueux déployés en matière de diversité dans des domaines clés, notamment pour ce qui est des programmes destinés à cinq groupes d'employés : les femmes; les membres de minorités visibles; les personnes handicapées; les Autochtones; et les gais, lesbiennes, personnes bisexuelles et transgenres (LGBT).

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 68 destinations en Amérique du Nord. En plus d'être reconnue aujourd'hui parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité, Jazz a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones; elle figure aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). voljazz.ca

