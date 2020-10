OTTAWA, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à offrir des services d'établissement de haute qualité aux nouveaux arrivants, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lancera un processus de déclaration d'intérêt concernant le financement consacré à l'amélioration de la prestation de services (APS) le 15 octobre 2020.

Depuis 2017, les projets d'APS se sont concentrés sur l'élaboration d'approches novatrices pour mieux soutenir l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants.dans la société canadienne. Dans le cadre d'une réponse pangouvernementale à la pandémie actuelle, IRCC rendra disponible environ 30 millions de dollars en financement destiné à l'APS durant la première année pour aider le secteur de l'établissement des nouveaux arrivants à se remettre de façon sécuritaire et durable de la pandémie de COVID-19.

Tout au long de la pandémie, de nombreux services d'établissement habituellement offerts en personne sont passés à un mode de prestation en ligne. Le financement consacré à l'APS aidera IRCC à déterminer les types de services dont les nouveaux arrivants ont besoin, tout en tenant compte du recours accru à la prestation de services en ligne. Le financement continuera à soutenir l'intégration réussie des nouveaux arrivants dans la période de rétablissement de la COVID-19.

Dans le cadre de ce processus de financement, les projets donneront suite aux priorités suivantes :

Tirer profit des technologies : IRCC est à la recherche de projets qui permettront de trouver des technologies favorisant la prestation de services d'établissement à distance. Les projets viendront également déterminer les obstacles auxquels font face les nouveaux arrivants dans l'accès à ces technologies et dans leur utilisation, ainsi que des manières de les surmonter.

IRCC est à la recherche de projets qui permettront de trouver des technologies favorisant la prestation de services d'établissement à distance. Les projets viendront également déterminer les obstacles auxquels font face les nouveaux arrivants dans l'accès à ces technologies et dans leur utilisation, ainsi que des manières de les surmonter. Accroître la mobilisation des employeurs : La pandémie a un impact majeur sur les perspectives d'emploi à court et à long terme des nouveaux arrivants. Les projets relevant de cette priorité mettront à l'essai des approches qui encouragent les employeurs à s'impliquer davantage dans l'intégration des nouveaux arrivants.

La pandémie a un impact majeur sur les perspectives d'emploi à court et à long terme des nouveaux arrivants. Les projets relevant de cette priorité mettront à l'essai des approches qui encouragent les employeurs à s'impliquer davantage dans l'intégration des nouveaux arrivants. Renforcer les capacités du secteur : Dans cette catégorie, les organisations ayant une expertise en recherche et développement dans le domaine social s'associeront avec des agences financées par IRCC afin qu'elles puissent acquérir les compétences et les outils nécessaires pour faire de la recherche sur des services à offrir aux nouveaux arrivants puis pour concevoir et évaluer ces services. Cela permettra de relever certains des défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants, notamment le racisme et la marginalisation.

Tout au long des projets, les bénéficiaires de financement présenteront régulièrement à IRCC des rapports sur les résultats et les leçons tirées. Ces projets ont pour but de trouver des moyens d'améliorer le Programme d'établissement de haute qualité d'IRCC afin qu'il soit plus efficace et mieux équipé pour être mieux en mesure de s'adapter et de soutenir les nouveaux arrivants dans leur parcours d'intégration.

Plus d'informations sur l'APS et sur ce processus de financement sont disponibles en ligne, et des directives détaillées sur le financement seront publiées le 15 octobre 2020.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les forces que les nouveaux arrivants apportent au pays puissent être pleinement exploitées et qu'il existe des services pour soutenir leur parcours d'intégration en ces temps difficiles. Les fournisseurs de services financés par IRCC aident les nouveaux arrivants à tirer le meilleur parti de leurs talents et de leur expérience afin de s'intégrer pleinement et de contribuer à l'économie canadienne et à leurs collectivités. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les lettres de déclaration d'intérêt seront acceptées à partir du 15 octobre 2020 au 24 novembre 2020.

Les projets retenus seront annoncés au cours de l'été 2021; le financement débutera à l'automne 2021 et s'étirera jusqu'au 31 mars 2024.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Mathieu Genest, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca