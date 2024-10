GATINEAU, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à visiter la ferme agrotouristique Courges & cie en compagnie de l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et ministre du Travail, et de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens.

Messieurs MacKinnon et Lauzon profiteront de l'occasion pour souligner l'appui financier de DEC accordé à Courges & cie et à d'autres entreprises de Gatineau. Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

L'annonce de ces contributions financières sera faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

17 octobre 2024

Heure de la visite :

10 h

Endroit :

59, chemin Myre

Gatineau (Québec)

J8R 3C7

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 17 octobre 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

