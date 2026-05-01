INVITATION AUX MÉDIAS : Nouveau chantier de logements abordables à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un nouveau chantier de logements abordables à Saint-Georges.

L'activité se déroulera le 4 mai en présence du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, de la mairesse de Saint-Georges, Mme Manon Bougie, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 4 mai, 13 h 30.

DATE : 4 mai 2026 HEURE : 15 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]