INVITATION AUX MÉDIAS : Nouveau chantier de logements abordables à Saint-Georges
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
01 mai, 2026, 14:30 ET
SAINT-GEORGES, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un nouveau chantier de logements abordables à Saint-Georges.
L'activité se déroulera le 4 mai en présence du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, de la mairesse de Saint-Georges, Mme Manon Bougie, et d'autres partenaires du milieu.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 4 mai, 13 h 30.
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DATE : 4 mai 2026
HEURE : 15 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
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