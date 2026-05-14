Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec - Christine Fréchette présente sa vision de partenariat avec les municipalités

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, la première ministre, Mme Christine Fréchette, a présenté sa vision qui a pour but de faire des municipalités de véritables partenaires du gouvernement du Québec. Elle souhaite une coordination plus efficace entre les villes et son nouveau gouvernement, au profit du développement économique et social des Québécoises et Québécois.

Une approche plus collaborative

Alors que le contexte géopolitique international continue d'imposer des défis et de nuire à la stabilité économique à travers les régions du Québec, la première ministre entend renforcer le partenariat du gouvernement avec les municipalités et établir des objectifs communs, entre autres pour :

améliorer l'entretien des infrastructures;

accélérer la construction de nouveaux logements;

réduire la paperasse;

réduire et freiner l'itinérance.

Des initiatives ambitieuses à venir

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement Fréchette a annoncé plusieurs mesures concrètes en marge des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Parmi celles-ci, mentionnons :

le lancement d'une réflexion nationale sur les coûts et le financement des infrastructures municipales;

la réouverture du Programme de l'expérience québécoise pour une période de deux ans;

l'ajout de l'industrie touristique à la liste des secteurs prioritaires pour le Programme de sélection des travailleurs qualifiés;

la pérennisation de certains pouvoirs temporaires visant à accélérer la construction de nouveaux logements abordables;

l'application d'une nouvelle politique d'allègement réglementaire pour les instances municipales.

Citations :

« Tant les villes que le gouvernement du Québec ont un rôle à jouer en matière de développement économique et social au Québec. Pour mieux servir les Québécois, nous devons devenir de meilleurs partenaires, et ce, dès maintenant. Notre gouvernement a pleinement conscience des nouveaux défis qui se tiennent devant nous. Avec un peu d'audace, je sais que nous sommes capables de bâtir ensemble l'avenir du Québec! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Le mandat reçu par la nouvelle première ministre est celui de la collaboration avec les villes du Québec. Nous travaillons pour les mêmes citoyens. Nous devons absolument être des partenaires dans l'accès à la propriété et l'efficacité de l'État. La réflexion nationale permettra d'écrire ce nouveau chapitre, mais nous agirons dans les prochaines semaines pour stimuler le secteur de l'habitation et alléger la vie de nos municipalités. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales, député de Beauce-Sud

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]